Magyar idő szerint péntek hajnalban az új motorpartner, a Ford kedvéért Detroitban a város régi központi pályaudvarának épületében megtartották a Red Bull Racing és a Racing Bulls szezonindító rendezvényét, melyen mindkét csapat új autójáról lekerült a lepel. Fontos megjegyezni, hogy nem a valódi versenyautót mutatták be, a lényeg a fényezés.

Máris egymásnak esett két amerikai F1-es gyártó
Még el sem kezdődött a 2026-os szezon, sőt, a tesztelés, de…

Bár a közösségi médiában korábban ízelítőként megvillantott rajtszám alapján egyesek modernebb, szögletesebb dizájnt vártak, Max Verstappen és új csapattársa, Isack Hadjar idei autója retrós fényezést kapott: egy évtized után az RB22-es matt helyett újra fényes festéssel, fehér keretes Red Bull-logóval lép majd pályára, a Fordra is utaló kék alapszínben pedig apró mintát is elrejtettek. A négyszeres bajnok azt mondta, már tavalyra is ezt kérte, idén meg is kapta.

Az energiaital-gyártó hagyományainak megfelelően különleges, extrém mutatványt is fűztek az autóbemutatóhoz: az RB22-esről a cseh műrepülő, Martin Šonka is lerántotta a leplet.

Kép: Dan Vojtech / Red Bull Content Pool

Verstappenék után a kisebbik csapat, a Racing Bulls következett, ahol 2026-ban Liam Lawson mellett a mezőny egyetlen újonca, Arvid Lindblad vezet majd. A faenzai alakulatnál maradt a már tavaly bevezetett fehér alapszín, azt bolondították meg egy kicsit a Ford kékjével, íme:

A további 2026-os autóbemutatók dátumai

  • Haas: január 19.
  • Audi: január 20.
  • Mercedes: január 22.
  • Alpine: január 23.
  • Ferrari: január 23.
  • Williams: február 3.
  • Cadillac: február 8.
  • Aston Martin: február 9.
  • McLaren: február 9.
