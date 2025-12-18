2014 óta alkalmazza a Forma-1 a választott rajtszámok rendszerét. Ennek lényege, hogy a pilóták nem a csapatuk konstruktőri helyezése után “öröklik” évről évre rajtszámukat, hanem maguk dönthetnek erről 2 és 99 között. Az 1-est az aktuális világbajnoknak tartják fenn, míg a 17-est Jules Bianchi halála után visszavonultatták.

A szabály eddig úgy szólt, hogy az F1-be bekerülő pilóták karrierjük végéig őrzik rajtszámukat. 2025 őszén azonban változás történt, mely lehetővé teszi a váltást.

Az már biztos, hogy ezzel élni fog Max Verstappen, akinek Red Bulljáról rekordot jelentő futamszám után kerül le az 1-es rajtszám. A négyszeres világbajnok pályafutása egybeforrt ezzel, illetve a 33-as rajtszámmal,

jövőre azonban már 3-assal fog indulni.

Erről a Viaplay tévécsatornának beszélt azok után, hogy korábban már ecsetelte eme vágyát. “A kedvenc számom mindig is a 3-as volt, eltekintve az 1-estől. Most már cserélhetünk, így a 3-as lesz [a rajtszámom – a szerk.]. A 33-as is rendben volt, de a szimpla 3-ast preferálom a dupla helyett. Mindig is azt mondta, hogy dupla örömöt képvisel, de már szerencsét hozott az F1-ben” – fogalmazott.

Verstappennek nem csak a szabályváltozás miatt van szerencséje, hanem azért is mert már senki nem használja a 3-ast. Utoljára éppen korábbi csapattársa, Daniel Ricciardo volt, aki ezt a számot viselte. A 3-ast még 2024-ben is használta az ausztrál, de azok után, hogy a Red Bull év közben menesztette őt a fiókcsapattól, valamint a nyolcszoros futamgyőztes is bejelentette visszavonulását, a szám szabad prédává vált.