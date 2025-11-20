A Forma-1-ben 2014 óta választhatnak a versenyzők saját, örökös rajtszámot (előtte a konstruktőri bajnokságban elért helyezések alapján kapták a csapatok az egymást követő számpárokat – az egyéni bajnok alakulatának kivételével, ahol a címvédő az 1-est, csapattársa a 2-est viselhette).

2026-ra újabb változás jön: a versenyzőknek lehetőségük lesz a korábban a pályafutásuk végéig kötelezően viselendő eredeti választáson módosítani, a Red Bull-os Max Verstappen pedig szeretne is élni a lehetőséggel.

Bár matematikailag még nem kizárt az idei címvédés, igen valószínű, hogy a holland elveszíti a bajnoki 1-est, viszont ha így lesz, nem a 33-ashoz akar visszatérni, de nem tiszta, hogy sikerül-e a dolog.

„Igen, nekem jóváhagyás kellene hozzá, szóval jó kérdés, milyen számot használok jövőre. A kedvencem a 3-as, de meglátjuk, hogy engedélyezik-e, hogy azt válasszam. Majd a télen kiderül. De végső soron nem olyan fontos” – mondta a szabályváltoztatás kapcsán Verstappen Las Vegasban a holland De Telegraafnak.

A négyszeres bajnok a jóváhagyással arra utal, hogy a rajtszámok választásánál vannak bizonyos megkötések, az egyik az, hogy a pilóta csak olyan számot választhat 2 és 99 között, amelyet legalább két szezon óta nem használt más F1-es.

Amikor Verstappen 2015-ben bemutatkozott a Forma-1-ben, a 3-as már foglalt volt, azt későbbi csapattársa, Daniel Ricciardo használta, ezért választotta ő a 33-ast, és bár az ausztrál már nem versenyez az F1-ben, a sportágból csak tavaly ősszel, a Szingapúri Nagydíj után távozott, a 2026-os szezonkezdetig csak másfél év telik majd el a visszavonulásától, így az FIA – és talán Ricciardo – jóindulatán is múlik, hogy megkaphatja-e a 3-ast.