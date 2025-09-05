Míg a 2024 végén a Saubertől és a Red Bulltól elküldött Valtteri Bottas és Sergio Perez 2026-ban a Cadillacnél nyit új fejezetet Forma-1-es karrierjében, kortársuk, a 36 éves Daniel Ricciardo most végleg hátat fordított az autóversenyzésnek.

Az ausztrál közleményben tudatta, hogy más területen folytatja a munkát, a jövő évtől a Red Bull F1-es motorpartnereként is dolgozó Ford márkanagykövete lesz.

„Minden Ford-csapattagnak: üdv! Remélem, jó nyaratok – az ausztráloknak: teletek – volt, és izgatottan várjátok a 2025-ös év folytatását! Izgalmas hírek kapcsán akartam írni nektek. Bár a versenyzői korszakomnak vége, továbbra is imádok mindent, aminek kereke van, így büszkén csatlakozom a Fordhoz a márka globális versenyzői nagyköveteként” – írta.

„Hogy miért most és miért én? Amikor úgy döntöttem, hogy visszavonulok, alaposan átgondoltam, hogyan maradhatnék kapcsolatban a motorsporttal a leghitelesebb formában. Számomra a versenyzés mindig is az örömről szólt, és a Fordhoz is örömteli emlékeim fűződnek. Még 2017-ben Raptort vettem, bőven az előtt, hogy otthonom lett volna az Egyesült Államokban. Nem sokkal később azt is bejelentették, hogy a Ford lesz a Red Bull partnere, én pedig több vezetővel is találkoztam, és a színfalak mögé is betekinthettem. Később élő törésteszten is jártam, találkozón is részt vettem a dolgozókkal. Én is a Ford egyik elégedett vásárlója vagyok, számos kedves emlékem kapcsolódik a Raptoromhoz. Kevés márka volt már jelen az F1-től a Dakarig, Le Mans-tól Bathurstig, ahogy a Ford” – magyarázta a 36 éves exversenyző.

Ricciardo színes, sikeres, de összességében inkább csalódást keltő Forma-1-es karriert mondhat magáénak.

A perth-i születésű pilóta a Red Bull ifjoncnevelő programjából került az F1-be 2011-ben a sereghajtó HRT-nél, majd két szezont húzott le a Toro Rossónál. 2014-ben már a nagycsapatnál vezetett, ahol eredményesebb volt az akkor küszködő négyszeres bajnok címvédő Sebastian Vettelnél, aki az év végén el is hagyta az alakulatot. Az ausztrál 2018 végéig maradt az addigra egyre jobban Max Verstappen köré épülő RBR-nél, majd 2019-től jó pénzért a Renault első számú pilótája lett. A francia márkához sem volt hűséges, 2021-re a McLarenhez igazolt, ott azonban – a Monzában szerzett futamgyőzelme ellenére – küszködött, fiatal csapattársa, Lando Norris sokkal jobb volt nála, Ricciardo szerződését a második szezonjában, idő előtt fel is bontották.

Az ausztrálnak a Red Bull dobott mentőövet, a 2023-as évre előbb tartalékosként szerződtették, majd az idény második felében az akkor AlphaTauri néven működő kiscsapatnál kapott versenyzési lehetőséget, de sem két évvel ezelőtt, sem tavaly nem mutatott eleget ahhoz, hogy megtartsák (hogy az esetleges Red Bull Racing-es előléptetésről ne is beszéljünk).

A pályafutása során 8 futamgyőzelmet és 24 egyéb dobogós helyezést elérő Ricciardo a 2024-es Szingapúri Nagydíj után kurtán-furcsán távozott az F1-ből, és ahogy kiderült, immár sem ott, sem más versenysorozatban nem láthatjuk újra.