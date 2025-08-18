Az F1-ből a tavalyi Szingapúri Nagydíj után kurtán-furcsán elküldött Daniel Ricciardo a múlt héten balesetet szenvedett Ausztráliában.

A 36 éves exversenyző az észak-queenslandi Daintree-ben hódolt egyik hobbijának, a terepmotorozásnak, de bukott, megsérült – a sérülés pontos jellege nem ismert, de úgy tudni, nem volt különösebben súlyos, talán a kulcscsontja törött.

A Planetf1.com értesülése szerint Ricciardót a Mossman Hospitalba szállították ellátásra, ahol a volt pilóta állítólag jó hangulatban volt.

A nyolcszoros futamgyőztes egykori HRT-, Toro Rosso-, Red Bull-, Renault-, McLaren-, végül AlphaTauri/VCARB-versenyző néhány nappal korábban egy Gold Coast-i ingatlanos konferencián is részt vett, akkor nyilatkozott is, azt mondta, egyelőre keresi a Forma-1 utáni önmagát.

„Nos, például nem borotválkoztam, a szakállam jelenti a kényelmet” – magyarázta bozontos arcszőrzettel.

„Az idei év az önvizsgálatról, magam kereséséről szólt. Előtte sokáig száguldó életet éltem, most egy kicsit hülyéskedek. Bőven van időm mindenre. Pár hete Alaszkában jártam – még egy grizzly sem trancsírozott fel. Próbálom kitalálni, autóversenyzőn túl ki is vagyok. Megtanultam értékelni a kis dolgokat, ahogy a család és a barátok is felértékelődtek. Mindig nagyon motivált voltam, ami egy kicsit önzővé is teszi az embert, most igyekszem önzetlenebbé válni, jobban figyelni másokra” – folytatta.