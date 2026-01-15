2026-ban három (pontosabban négy) amerikai gyökerű vagy érdekeltségű szereplő lesz a Forma-1-ben: a 2016-ban belépett, Haas, amely bár Ferrari-erőforrásokkal versenyez, egyre közelebb kerül az F1-be fokozatosan visszaóvakodó japán Toyotához, a Red Bull-csapatokkal (Red Bull Racing és Racing Bulls) eredetileg valóban csak „matricázásra” szerződő, de aztán a Red Bull Powertrainsszel (RBPT) a fejlesztésben is együttműködő Ford, valamint az alapoktól új csapatot és autót építő, a General Motorshoz (GM) tartozó Cadillac, amely első pár évében szintén a Ferrari erőforrásait használja majd, de elvileg 2028-tól már a saját motorjaival folytatja.

A Red Bull és a Ford párosa magyar idő szerint péntek hajnalban lép a nyilvánosság elé Detroitban, míg a Cadillac már kedden mutatott egy átmeneti festést, majd – bár részt vesz az első, nem sajtónyilvános barcelonai teszten – február 8-án leplezi le a maga 2026-os F1-es járgányát.

A Forma-1-ben az idei évtől ugyan 11 csapat szerepel, tehát messze nem két résztvevős boksz, de az utóbbi két szereplő már megkezdte az amúgy inkább szorítóban zajló összecsapások előtt látott üzengetést.

A Cadillac F1-es vezérigazgatója (CEO), Dan Towriss beszólt a Fordnak, azt mondta, hogy a „kék ovál” és a saját részvételük össze sem hasonlítható:

„Közük sincs egymáshoz. Az egyik egy minimális hatású, egyszerű marketinges együttműködés, míg a GM valódi résztulajdonos. Műszaki szempontból a GM komoly szerepet vállal, a kezdetektől jelent volt. Nem is lehetne eltérőbb a két dolog” – mondta.

A Ford elnök-vezérigazgatója, Bill Ford a The Athleticnek reagált, abszurdnak minősítve az összevetést:

„Azt mondanám, hogy épp az ellenkezője igaz. A Cadillac Ferrari-motorral versenyez, nem Cadillackel. Nem tudom, van-e egyáltalán GM-os dolgozó a csapatnál. Szóval közel sem járnak az igazsághoz, ami a Red Bull-lal való együttműködést illeti. Gy rakás pénzért mi is a nevünket adhattuk volna egy csapathoz, de nagyon is tudatosan úgy döntöttünk, hogy műszaki szinten is együttműködünk a Red Bull Powertrainsszel az erőforrás fejlesztésében. A Ford know-how-ja és szakértelme kiegészítette az RBPT tudását és képességeit, a cél az volt, hogy ahogy korábban, ezúttal is az F1 legjobb motorjával álljunk elő” – magyarázta Ford.