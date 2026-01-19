Pörög a 2026-os Forma-1-es előszezon: az Audi már pályára küldte holnap bemutatandó versenyautóját, a Cadillac megmutatta a téli tesztfestését, majd ugyancsak megfuttatta a versenygépét, a Red Bull Racing és a Racing Bulls pedig mintaautókon leleplezte az idei fényezését.

Ma a Haas következett: az amerikai csapat online mutatta meg idei járgányát, a VF-26-ost.

Az idén is Esteban Ocont és Oliver Bearmant indító, az új korszakban is a Ferrari erőforrásait használó, de a Toyotával egyszer szorosabb együttműködést építő csapat idén hivatalosan már TGR Haas F1 Team néven szerepel a szériában, a toyotás szál pedig jelentős hangsúlyt is kap a festésen.

A Haas leleplezését az Audi berlini bemutatója követi kedden – melyen a Vezess is ott lesz -, szintén holnap villantja meg új erőforrását az immár kizárólagosan az Aston Martin partnereként dolgozó Honda, csütörtökön a Mercedes leplezi le a W17-est, míg pénteken az Alpine és a Ferrari új autói lépnek a nagyközönség elé.

Az első, nem sajtónyilvános teszt – melyet hivatalosan immár “shakedown week”-nek, azaz bejáratási hétnek is nevez a Forma-1 – január 26-ától 30-áig zajlik majd Barcelonában.