A Red Bull csapatai csütörtökön – magyar idő szerint péntek hajnalban – Detroitban megtartották a 2026-os festéseik leleplezését. A helyszín nem véletlen: az energiaital-gyártó az idei évtől a Forddal közösen szerepel az F1-ben, az amerikai márka a nevén túl pedig műszaki segítséget is nyújtott és nyújt a Red Bull Powertrainsnél (RBPT) készülő saját erőforrások fejlesztésében.

Az RBPT-t ugyan komoly befektetéssekkel fejlesztették igen komoly motorgyárrá az elmúlt néhány évben, de a Red Bull számára így nagy kihívást jelent a legelső saját erőforrás – a leleplezésen a vezérigazgató-csapatfőnök, Laurent Mekies nem is titkolta, hogy nehézségekre számítanak.

„Az első év, az első futam előtt naivitás lenne azt hinni, hogy rögtön a régi szereplők szintjén leszünk. Tudjuk, hogy sok küszködés, fejfájás, álmatlan éjszakák várnak ránk. De megküzdünk majd a problémákkal, megoldjuk őket” – kezdte.

„Egy kis türelmet kérünk az első hónapokra. A kezdeti problémák jó emlékeztetők lesznek azt illetően, eredetileg mi mindenen mentünk keresztül, míg eértünk a csúcsra” – folytatta Mekies.

A Ford vezérigazgatója, Jim Farley szintén a kihívás nagyságát hangsúlyozta: „Talán senki nem érti, micsoda hegyet kell megmásznunk. De a Fordnál pontosan tudjuk, miben támogassuk a Red Bullt, és ez a legfőbb: tudni, hogyan segíthetünk, hogy az első futam, az év első fele is sikeres lehessen.”

Az RBPT műszaki igazgatója, a korábban a Mercedes F1-es motorgyárában dolgozó Ben Hodgkinson a saját, házon belüli motorfejlesztést ahhoz hasonlította, mint ha valaki a 400 méteres síkfutást a többiektől külön, egy üres stadionban, másik országban teljesítené, és csak annyit tudna, hogy az ellenfelek is mindent beleadnak.

„De megvan minden hozzávalónk, azt meg majd meglátjuk, hogy sikerült-e belőlük Michelin-csillagos fogást alkotnunk. Meggyőződésem, hogy jó céget építettünk a megfelelő szakemberekkel. De a verseny előtt a vesztesek is magabiztosak, szóval inkább nem mondok többet” – magyarázta.