A Red Bull, a Racing Bulls, valamint a Haas után megérkezett a 2026-os Forma–1-es szezon negyedik fecskéje is az Audi képében. Az ingolstadti márka első F1-es autója, az R26 festését kedd este a németországi Berlinben, egy nagyszabású show keretében mutatta meg a nagyközönségnek – az Audi meghívása révén a kis létszámú magyar különítmény részeként a Vezess is jelen volt a leleplezésen.

Hangulatában az eseménynek otthont adó Kraftwerk a budapesti Csepel Műveket idézi, ugyanakkor az ütött-kopott látszatot keltő, technobulikat idéző helyszín igazi csemegéket rejtett. Az előcsarnokban az Audi sporttörténelmének néhány különleges darabja fogadott minket, köztük azon modellekkel, melyekkel korábban a négygyűrűsök a német túraautó-bajnokságban (DTM), az endurance-világbajnokságon (WEC) és az utóbbival együtt a Le Mans-i 24 órás versenyeken is megfordultak.

Szerkesztőségünk abban a szerencsés helyzetben volt, hogy a bemutató lényegében egy félnapos elfoglaltságot jelentett, így már órákkal korábban megpillanthattuk az ezüst-piros-fekete színösszeállítású dizájnt, viszont a szigorú embargókötelezettségek mostanáig megkötötték a kezünket. Ugyanakkor az ingolstadti márka a novemberi villantásával majdhogynem az összes puskaporát ellőtte, az akkor látottak lényegében csak a szponzorfeliratokkal egészültek ki.

A legnagyobb ismeretlenbe ugrik az Audi

Szinte még nem is ocsúdtunk fel az előző F1-es évadból, máris nyakunkon van a következő. A szabályváltozásoknak köszönhetően ráadásul egy új korszak kezdetét jelenti a 2026-os idény, melynek tiszta lappal vághat neki a mezőny, ahol az Audi és a tizenegyedik csapatként csatlakozó Cadillac érkezésével nagy múltú márkák bukkannak fel új szereplőkként.

Amerikai riválisaikkal szemben a négygyűrűsöknek annyi „előnyük” van, hogy nem teljesen a nulláról kell felépíteniük a gyári csapatukat, lévén, hogy a Sauber jogutódjaként lépnek színre. Maradnak a versenyzők is:

Nico Hülkenberg mellett nemcsak a német színek szólnak, hanem a rutin és az évek is, mindemellett a tavalyi év abból a szempontból meghozta neki az áttörést, hogy a Brit Nagydíjon bravúrral elért harmadik helyével 239 futam után lekaparhatta magáról azt a bélyeget, amit az elmúlt másfél évtizedben sütöttek rá azért, amiért korábban nem állt dobogóra;

mellette Gabriel Bortoleto vezetheti a másik Audit, és amellett, hogy fiatal, fényes jövőt vizionálnak neki a gyors egymás utánban nyert F3-as és F2-es bajnoki címei, valamint a királykategóriás bemutatkozásának ígéretes pillanatai után.

Az átállásnak már tavaly látható jelei voltak. Annak ellenére viszont, hogy az Audi érkezésére tekintettel a 2025-ös év a háttérbe szorult, mégsem a sor végén kullogott a hinwili alakulat, még ha a konstruktőri bajnokságban jegyzett kilencedik hely nem is feltétlenül ezt tükrözi.

Fontos hangsúlyozni, hogy egyelőre inkább a színeket érdemes vizslatni, a formákat kevésbé, hiszen az idei autókkal végleges formájukban még sokáig nem fogunk találkozni. Már csak azért sem, mert a csapatok is majd január 26-a és 30-a között, a zárt kapus barcelonai teszten kapják meg az első ízelítőt az aerodinamikailag és motorikusan is újdonságokat tartogató ismeretlenből.

A bemutatók azonban még korántsem értek véget, a sor az alábbiakkal folytatódik:

Mercedes: január 22.

Alpine: január 23.

Ferrari: január 23.

Williams: február 3.

Cadillac: február 8.

Aston Martin: február 9.

McLaren: február 9.

