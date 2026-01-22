A nagy szabályváltozási csomag miatt furcsán alakul a 2026-os Forma-1-es előszezon, a csapatok különböző formában (csak festés, teljes új autó, „titkos” shakedown), időpontokban, néha meglepetésszerűen mutatják be, küldik pályára autóikat.

Az első január 26–30. közt Barcelonában zajló tesztelés – melyet az F1 hivatalosan nem is tesztnek, csak „shakedown week”-nek, azaz bejáratási hétnek nevez – nem is lesz sajtónyilvános, nagyjából csak a csapatok által kiadott információkra, képre támaszkodhat a közönség, ráadásul úgy tűnik, még az első igazi tesztelésből sem kapunk majd sokat.

A január végi, barcelonai öt nap után – melyen egy-egy csapat összesen háromnapnyit dolgozhat –, február 11-én Bahreinben folytatódik a felkészülés, ám az elmúlt évek gyakorlatával szemben, amikor a teljes tesztnapokat közvetítette az F1TV, valamint a tartalomért fizető tévék, idén abból is csak összesen három, azaz napi egy-egy órát adnak ki – mindegyik nap utolsó, magyar idő szerinti 16-tól 17 óráig tartó részét.

Ez azt jelenti, hogy csakis az utolsó, szintén Bahreinben, február 18. és 20. között zajló körözés lesz teljes egészében elérhető, akkor már reggel 8-tól délután 5-ig végig lehet figyelni – legalábbis a fizetős streamen, a hazai tévés terveket egyelőre nem ismerjük – a tesztelést.

Az első bahreini teszig ugyanakkor megtörténik az összes lelepezés – erre a hétre még három jut, míg mások igen sokáig kivárnak majd, alább a menetrend:

Mercedes: január 22.

Alpine: január 23.

Ferrari: január 23.

Williams: február 3.

Cadillac: február 8.

Aston Martin: február 9.

McLaren: február 9.

