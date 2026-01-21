A 2026-os nagy szabályváltozások, valamint a rendhagyó tesztbeosztás – az első, január 26–30-i, barcelonai gyakorlás hivatalosan csak „bejáratási hét” (shakedown week), a valódi tesztelés Bahreinben, február 11-én indul – miatt a különböző csapatok eltérő időpontokban és más és más formában mutatják be és próbálják ki első ízben az új autóikat.

A rendes bemutatóját csak kedden megtartó Audi már január 9-én körözött Barcelonában, a vadonatúj, 11. csapatként belépő Cadillac múlt pénteken futott ki Silverstone-ban, pedig a leleplezésük csak február 8-án jön, az autók festését szintén múlt pénteken megmutató Racing Bulls pedig tegnap tartott rövid shakedownt (bejáratást) Imolában.

Csütörtökön a Mercedes, pénteken az Alpine és a Ferrari következik a leleplezéssel, ám az immár a Merci erőforrásait használó francia csapat sem várta ki a hivatalos debütálást, ma délután, a vizes silverstone-i pályán már meghajtotta az A526-ost Pierre Gasly.

Az enstone-i alakulatnál minden bizonnyal készültek a lesifotósokra, ezért az idei modellen még a 2025-ös fényezés látható – így legalább marad valami újdonság a bemutatóra is. Érdemes megjegyezni, hogy az Alpine shakedownja egyben a 2026-os – bizonyos szempontból vitatott – Mercedes-erőforrás első pályás használata is.

Alpine’s A526 F1 car has hit the track at a VERY wet Silverstone and gives us our first listen to Mercedes power on track in 2026! 🔉



Video: @ChrisSmiley22

Image: @MorpheusAwoke pic.twitter.com/aH4IqeQwOo — Motor Sport magazine (@Motor_Sport) January 21, 2026

🚨ALPINE 2026 IN SILVERSTONE 🚨 F1

Follow us💡💪💪 pic.twitter.com/cCFhDcAWlI — formula_storm (@formula_storm78) January 21, 2026

A még hátralévő 2026-os F1-es bemutatók menetrendje: