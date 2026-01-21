A 2026-os nagy szabályváltozások, valamint a rendhagyó tesztbeosztás – az első, január 26–30-i, barcelonai gyakorlás hivatalosan csak „bejáratási hét” (shakedown week), a valódi tesztelés Bahreinben, február 11-én indul – miatt a különböző csapatok eltérő időpontokban és más és más formában mutatják be és próbálják ki első ízben az új autóikat.

A rendes bemutatóját csak kedden megtartó Audi már január 9-én körözött Barcelonában, a vadonatúj, 11. csapatként belépő Cadillac múlt pénteken futott ki Silverstone-ban, pedig a leleplezésük csak február 8-án jön, az autók festését szintén múlt pénteken megmutató Racing Bulls pedig tegnap tartott rövid shakedownt (bejáratást) Imolában.

Kulcspillanathoz érkezett az Audi Forma–1-es projektje, ám a márka az első F1-es autója, az R26 kapcsán korábban már…

Csütörtökön a Mercedes, pénteken az Alpine és a Ferrari következik a leleplezéssel, ám az immár a Merci erőforrásait használó francia csapat sem várta ki a hivatalos debütálást, ma délután, a vizes silverstone-i pályán már meghajtotta az A526-ost Pierre Gasly.

Az enstone-i alakulatnál minden bizonnyal készültek a lesifotósokra, ezért az idei modellen még a 2025-ös fényezés látható – így legalább marad valami újdonság a bemutatóra is. Érdemes megjegyezni, hogy az Alpine shakedownja egyben a 2026-os – bizonyos szempontból vitatott – Mercedes-erőforrás első pályás használata is.

A még hátralévő 2026-os F1-es bemutatók menetrendje:

  • Mercedes: január 22.
  • Alpine: január 23.
  • Ferrari: január 23.
  • Williams: február 3.
  • Cadillac: február 8.
  • Aston Martin: február 9.
  • McLaren: február 9.
