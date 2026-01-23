Nagyban pörög a Forma-1-es autóbemutatók időszaka, épp középtájon járunk, így hivatalosan nem is lehetne kiemelkedőnek nevezni a hatodik leleplezést. A Ferrari azonban mindig is más tészta volt, az olaszok körüli felhajtás, na meg a csapat globális népszerűsége gyakorlatilag ellehetetleníti, hogy elsikkadjon a maranellóiak bemutatója.

A Scuderia az SF-26 kódjelű modellel vág neki az idei F1-es küzdelmeknek, változatlan pilótafelállással 2025-höz képest, azaz Charles Leclerc és Lewis Hamilton vezet majd. A téli szünet Maranellóban sem volt hosszabb, mint máshol, esemény- és pletykafronton azonban egy fokkal sűrűbb volt a többieknél. A csapathoz közel álló források szerint az autó építésében komoly késések léptek fel, ami természetesen vagy igaz, vagy nem, de az azért beszédes, hogy egy olyan fontos döntés, mint Hamilton versenymérnökének cseréje, mennyire későn is született meg.

Ha új Ferrari, akkor rendre téma annak színe is. Az SF-26-ról a maranellóiak részleteket nem mutogattak, azonban a versenyfelszerelést és egy-két idei ajándéktárgyat már láthattunk. Ezek alapján arra következtethettünk, hogy az új szabályrendszer első vörös versenygépén a fehér hangsúlyosabb lesz, mint elődjénél.

A tippelgetés végére a Ferrari péntek késő délelőtt tett pontot. Először csak képeket tettek közzé az online felületeken, melyek galériánkban egy helyen is megtekinthetőek:

A csapat hivatalos közleményében elárulta, a külsőt illetően a letisztultság volt a fő jelszó. A vörös élénkebb, intenzívebb, a megjelenést pedig a 2025-ös Olasz Nagydíjon látott egyedi mintázat is ihlette. Az a dizájn egyébként bevallottan az 1975-ös, Niki Lauda első bajnoki évében használt külső előtt tisztelgett.

Introducing the SF-26. Our 2026 challenger 🔴 pic.twitter.com/OMcIHjQx7p — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) January 23, 2026

Miközben ezek megjelentek, az istálló a fioranói versenypályán már az autó első nyilvános kilométereire készült elő. A legelszántabb rajongók már a hajnali órákban kitelepültek a pálya bizonyos pontjain a kerítések mellé, hogy a legjobb szögekből lássák az új Ferrarit, mellyel reményeik szerint jobb eredményeket szállítanak a versenyzők, mint 2025-ben. Az első kör Hamiltoné volt:

Sound ON! 🔊 The SF-26 comes to life! pic.twitter.com/aC1M0K58V3 — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) January 23, 2026

A rövid bejáratás után hamar el is terjedt a közösségi médiában egy videó, melyek alapján úgy látszik, hamar megpihenni kényszerült a versenygép. A bejáratást élőben közvetítő Sky Italia tévécsatornán azonban elhangzott, hogy a körözés jól sikerült, a megállás pedig tervezett volt, ugyanis a csapat maximálisan ki akarta használni a szabályok által megengedett shakedown-kilométereket.

