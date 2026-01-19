Lassan, de biztosan bemutatja a Forma-1 tizenegy csapata, milyen festéssel vágnak neki a 2026-os szezonnak. Az egyik leggyakrabban előkerülő kérdés mégis az, hogy vajon milyen külsőt villant a Ferrari.

A maranellóiak az elmúlt években kaptak hideget és meleget egyaránt megjelenésük kapcsán. Emlékezetes volt, amikor a Mission Winnow zöld logója került fel a piros versenygépre, de nem kisebb hullámokat vert a HP kéksége is. Utóbbit még az Audi névadó szponzora, a Revolut egyik vezetője is leszólta nemrég.

Hogy idén mi várható, azt január 23-ig még homály fedi, azonban vannak már árulkodó jelek. A Scuderia ugyanis elkezdte megmutogatni Lewis Hamilton és Charles Leclerc versenyruháját, illetve az egyéb szokásos kiegészítőket, például a baseball-sapkát. Ezeken egyértelműen látható, hogy megnőtt a fehér terület mérete.

A képre kattintva galéria nyílik!

10 fotó

Ez utalás lehet arra, hogy az eddig leginkább csak a motorborításon lévő fehérből máshová is kerül, de azt is jelentheti, hogy más mintát követ a világos betét, mint tavaly. Bárhogy is lesz, az biztos, hogy ez a kivilágosodás épp ellentétes azzal, ami Hamilton előző autóit jellemezte. A hétszeres világbajnok utolsó mercedeses éveiben az ezüstnyilak részben vagy teljesen feketék lettek, kifejezve a rasszizmus elleni kiállásukat.