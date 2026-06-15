A rajna-vidéki Bovensiepen família hatvan éven át fejlesztett és épített különösen igényes BMW-ket: ők alapították és vitték az Alpina márkát egészen 2022-ig, amikor megvásárolta azt a BMW. Három átmeneti éven át továbbra is ők gondozták az egykori családi vállalkozást, de 2025-ben végleg megszakadt a kapcsolat a gyárral.

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A Bovensiepen-család azonban nem adta fel, és folytatja azt, amihez a legjobban ért, ám immár saját neve alatt.

Miután tavaly bemutatták a BMW M4 alapjaira megálmodott, vad Zagato kupét, most egy sokkal letisztultabb alkotásról rántották le a leplet.

zagato

A Bovensiepen 05 GT a BMW M5 Touring leheletfinom átirata. A recept a régi: nincsenek harsány aerodinamikai elemek, vad optikai részletek. Persze az alsó hűtőrács egyedi: nemesacélból vágták ki lézerrel, rajta a felirat ugyanazt a stílust hozza, ami egykor az Alpinákat jellemezte.

Nem készült még ilyen erős BMW hibrid 7

Bovensiepen 05 GT

Hátul négy ovális végcső és diszkrét diffúzor zárja a lökhárítót: előbbiek egy komplett titán Akrapovič-rendszerhez tartoznak, amely kisebb tömege (-7,8 kg) mellett várhatóan ércesebb hangzást is biztosít, és minden bizonnyal a teljesítménynövekedésből is kiveszi a részét.

Nem készült még ilyen erős BMW hibrid 8

Bovensiepen 05 GT

Érdekes, hogy a menetkész tömeg ennek ellenére nem hogy csökkent volna, de 5 kilogrammal még nőtt is a sorozatgyártású M5 Touringhoz (2550 kg) képest.

A V8-as turbómotorra épülő plug-in hibrid rendszer a gyári BMW M5-ben 727 lóerőt és 1000 Nm-t ad le. Itt mindkét érték 10%-kal nőtt: a rendszerteljesítmény pontosan 800 lóerő, a maximális forgatónyomaték 1100 Nm.  

Nem készült még ilyen erős BMW hibrid 9

Bovensiepen 05 GT

A végsebesség 305 km/óra – ezt a gyári kivitelű M5 Touring is tudja. Ami a 0-100 km/órás gyorsulást illeti, a Bovensiepen szerényen csak annyit mond: „kevesebb mint 3,6 másodperc,” azaz bizonyosan fürgébb, mint a szériakivitelű sportkombi, de hogy mennyivel, azt nem árulják el.

Nem készült még ilyen erős BMW hibrid 10

Bovensiepen 05 GT

Ahol megkérdőjelezhetetlen a Bovensiepen fölénye, az a belső tér: a személyes kívánságokat figyelembe véve, a legigényesebb anyagokból készülnek a díszítések, a betétek, a kárpitok.

A Bovensiepen 05 GT már rendelhető, németországi bruttó induló ára 198 900 euró, ami 70 millió forintnak felel meg, de érzékletesebb, ha azt mondjuk: 35 százalékkal magasabb, mint a gyári BMW M5 Touring belépő ára. Az első példányokat a tervek szerint még az év vége előtt átadja a vevőknek a manufaktúra.

Nem készült még ilyen erős BMW hibrid 11

Bovensiepen 05 GT

Nem készült még ilyen erős BMW hibrid 12
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