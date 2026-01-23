Ugyan szerdán a vizes silverstone-i pályán már futott néhány kört, hivatalosan ma mutatták be az Alpine 2026-os Forma-1-es autója, az A526-os festését, a szezonindító eseményt a szponzor, az MSC Cruises MSC World Europa nevű, Barcelonánál horgonyzó tengerjáróján – melyen már mi is megfordultunk – tartották.

Countless hours, dedication and team work has formulated our car.



Introducing… A526 🏎️ pic.twitter.com/tmNfQXKwYM — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) January 23, 2026

Nem pusztán a nagy szabályváltozások miatt új fejezet ez továbbra is a Renault többségi tulajdonában lévő enstone-i alakulat számára, hiszen Viry-Chatillonban felhagytak az F1-es motorgyártással, így az idei évtől már a Mercedes erőforrásait használja a francia csapat.

Ami a festést illeti, az minimálisan változott a tavalyihoz képest, az előírásoknak megfelelően kevesebb a nyers karbon, a szponzorok közül pedig eltűnt a Mercedeshez átcsábított Microsoft, de a koncepció gyakorlatilag ugyanaz. A fényezést egy 2026-os sablonmonoposztón muttatták meg, a valódi autó majd csak a pályán jelenik meg újra.

Kattints a képre, galéria nyílik!

10 fotó

A tavaly szégyenszemre a konstruktőri bajnokság utolsó helyén záró Alpine-nál idén is Pierre Gasly és az argentin Franco Colapinto vezet majd.

A héten egyébként ez már az ötödik bemutató volt, hétfőn a Haas kezdte a sort a VF-26-ossal, kedden érkezett a Sauberből az Audi gyári csapatává átalakult gárda versenyautója, az R26-os, csütörtökön a Mercedes mutatta meg idei járgányát, a W17-est, ma késő délelőtt pedig a Ferrari is a nyilvánosság elé lépett az SF-26-ossal, melyet Lewis Hamilton és Charles Leclerc vezetett is a fioranói házi tesztpályán.

Az autóbemutatókban most egy kis szünet következik, a további hivatalos lelepzések csak a jövő heti, barcelonai első teszt – hivatalosan “shakedown week”, azaz bejáratási hét – után jönnek az alábbi sorrendben: