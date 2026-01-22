A Red Bull és Racing Bulls, a Haas és az Audi hivatalos bemutatói, a Cadillac, a Racing Bulls és az Alpine bejáratásai után csütörtökön ‒ előzetes pontosabb időpont-megjelölés nélkül, váratlanul ‒ megérkezett a Mercedes AMG F1 2026-os versenyautója, a W17-es is.

Az új korszaknak is George Russell és a második F1-es idényét kezdő Kimi Antonelli párosával nekifutó csapat új járgánya – a találgatások alapján, illetve a riválisok által vélt, féllegális motortrükknek köszönhetően – az új éra egyik favoritja lehet.

Ami magát az autót illeti, alapvetően csak a festésről érdemes beszélni, hiszen a kasztni egészen más lesz a szezonnyitóra, az viszont biztos, hogy dinamikusabb lett az ezüst és a fekete játéka, de ugyanennyire feltűnő lehet, hogy a felső légbeömlő oldalaira, a társtulajdonos Ineos helyére a Microsoft logója került.

A korábban az Alpine-nal dolgozó techóriás a hírek szerint évi 60 millió dollárral érkezik a Mercedeshez, ezzel a névadó maláj állami olajcég, a Petronas után a második legnagyobb szponzor lesz. (A nagy techcégek az elmúlt években nem sajnálják a pénzt az F1-es megjelenésre: a McLarennél ott a Google a különböző szolgáltatásaival, a Red Bull Racingnél pedig az Oracle vásárolt névadó szponzori helyet.)

A Mercedes erőforrása egyébként már tegnap, az új partner, az Alpine idei autójában debütált a pályán Silverstone-ban ‒ ugyanott a mai nap későbbi szakaszában a W17-es shakedownját is megejtik majd.

A Mercedes után a héten, pénteken még két további leleplezés következik, mások ‒ például a címvédő McLaren ‒ pedig sokáig kivárnak, itt a további menetrend:

Alpine: január 23.

Ferrari: január 23.

Williams: február 3.

Cadillac: február 8.

Aston Martin: február 9.

McLaren: február 9.

