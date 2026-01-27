Lewis Hamilton objektíve és saját bevallása szerint is pályafutása legrosszabb idényét produkálta 2025-ben, a Ferrarihoz átszerződött hétszeres világbajnok nem pusztán nem nyert futamot, nagydíjon még dobogós helyezést sem ért el.

Az angol kaliberéhez – és fizetéséhez – mérten siralmas teljesítményben szerepet játszott az új környezet, a nagyon idegen karakterisztikájú autó, a csapat rossz stratégiai döntései, de az is, hogy Hamilton egyáltalán nem találta a hangot legközelebbi munkatárásával, a versenymérnökének kijelölt Riccardo Adamival.

Hamilton már tavaly év vége felé utalt arra, hogy szeretne személycserét, ám ennek teljesítéséről ellentmondó hírek érkeztek, csak a múlt héten vált biztossá, hogy nem dolgozik tovább Adamival, ő ugyanis a Ferrari utánpótlás- és korábbi autós tesztprogramjában kapott új beosztást.

A pénteki autóbemutatón-bejáratáson és a héten Barcelonában zajló első közös teszten – hivatalosan bejáratási hét – Hamiltont is Charles Leclerc versenymérnöke, Bryan Bozzi segíti a bokszutcából, de úgy tudni, a Scuderia már kinézte az angol új partnerét.

Az olasz Autoracer.it és a Corriere dello Sport is úgy tudja, hogy az elmúlt évtizedben a McLarennél versenypályás mérnökként dolgozó, az utóbbi időben Oscar Piastri stábjához tartozó Cedric-Michel Grosjeannak szánják a pozíciót, aki 2025 végén távozott a wokingi csapattól.

A szakember egyelőre az F1-ben bevett kényszerszabadságát tölti, mielőtt újra munkába állhatna valamelyik riválisnál, de a ferraris jövőre utalhat, hogy a közelmúltban már a Ferrari csapatfőnöke, Fredric Vasseur egyik posztját is lájkolta a közösségi médiában.

Egyelőre nem világos, meddig tart Grosjean kényszerszabadsága, ám elképzelhetőnek tartjuk, hogy ha a szezonkezdet után állhat csak munkába, akkor a bahreini teszteken és akár az első fordulókon a Hamilton versenymérnöki posztjával házon belülről szintén hírbe hozott Luca Diella foglalja el a pozíciót – az olasz már eddig is a pilóta teljesítményért felelős mérnöke volt.