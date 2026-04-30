Drámai pillanatokat éltek át egy iskolabusz utasai Mississippi állam déli részén, miután a volán mögött ülő 46 esztendős sofőr, Leah Taylor egy heves asztmaroham következtében menet közben elvesztette az eszméletét. A Hancock megyei körzet mintegy negyven tizenévest szállító járműve azonnal irányíthatatlanná vált, és veszélyesen sodródni kezdett a leállósáv irányába. – számolt be A New York Times.

A nemrégiben nyilvánosságra hozott belső kamerás felvételek pontosan rögzítették, ahogy a fiatalok egészen elképesztő lélekjelenlétről tesznek tanúbizonyságot. Az első sorban helyet foglaló Jackson Casnave habozás nélkül átvette az uralmat a kormányzás felett, mialatt egy diáktársa, Darrius Clark a fékpedálra taposott, így sikeresen megállítva az elszabadult tömeget.

Ezzel párhuzamosan egy harmadik tanuló, Destiny Cornelius a bajba jutott vezető gyógyszerének beadásánál segédkezett, amíg a többiek riasztották a mentőszolgálatot, illetve az iskolai diszpécsereket. A 11 és 15 év közötti gyerekek talpraesett, gyors beavatkozásának hála a hajmeresztő szituáció személyi sérülés nélkül zárult.

A helyi oktatási vezetés nem győzte méltatni a tinédzserek profi válságkezelését. A krízis óta teljesen felépült és a munkájába visszatérő Taylor pedig leírhatatlan hálával gondol az ifjú hősökre, akik nem csupán egy potenciálisan tragikus tömegbalesetet előztek meg, de a saját életét is megmentették.