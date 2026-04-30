Számunkra szokatlan módon történt ütközés egy vasúti átjáróban Oroszországban. Birobidzsan közelében egy Nissan Note vezetője törte össze autóját. A baleset 2026. április 28-án történt a Birobidzsan–Ikura úton, a város keleti bevezetőjénél. A sofőr a rendőrség szerint nem választott biztonságos sebességet, az autó pedig a vasúti átjárót védő fizikai akadályba csapódott. Két kiskorú utas megsérült, a vezető ellen eljárás indult.

Ha nincs ez a kegyetlen szabályozó eszköz, még talán át is érhetett volna, de arrafelé nem adnak esélyt az ilyen “orosz rulettnek”.

A helyi autósokat ugyanis nem állítják meg táblák, fényjelzés, sőt sokszor a sorompó sem. Ezért radikális módszerrel akadályozzák meg, hogy a gépjárművek a vonat elé hajtsanak.

A vasúti átjáróba nemcsak fényjelzőt és sorompókart építenek, hanem az úttestbe süllyesztett, nehéz acéllemezeket is. Amikor jön a vonat és az átjáró lezár, ezek a lemezek felbillennek, és kb. 45 centiméter magas fizikai akadályt képeznek az autók előtt. Az orosz előírás szerint a lemeznek az úttest síkjában kell feküdnie nyitott állapotban, zárt állapotban pedig a közeledő jármű irányába emelkedik fel, nagyjából 50 centiméter magasságra.

A megoldás az 1990-es években terjedt el, és ma már az az őrzött átjárók körülbelül 78 százalékánál ott vannak ezek a brutális biztonsági berendezések.

Bár a ráhajtást keményen akadályozza, csapdába nem ejt: az orosz előírás szerint a lemeznek úgy kell működnie, hogy ha egy jármű már az átjáró belső oldalán van, akkor a kerék terhelésére a fedél lecsukódjon, vagyis kifelé engednie kell a járművet.