Bár Forma-1-es élversenyzőként kis híján 20 éve reflektorfényben van, Lewis Hamilton szerelmi életéről, párkapcsolatairól keveset tudni, legalábbis azóta, hogy mintegy hét év után, 2015-ben szakított Nicole Scherzinger énekesnővel.

Most viszont itt egy bobmbapletyka: a Ferrari 41 éves pilótája állítólag a reality- és mindensztár Kim Kardashiannel töltött romantikus hétvégét.

A The Sun brit bulvárlap arról ír, hogy Hamilton az oxfordshire-i (Anglia) Estelle Manor nevű luxuscountryklubban töltötte az elmúlt két napot.

A 45 éves Kardashian szombaton Los Angelesből magánrepülőn érkezett az oxfordi reptérre, ahonnan aztán két autóval – az egyik csak a poggyászt vitte – a luxusszállásra ment, ahová egy órával később helikopteren érkezett a Forma-1-es szupersztár.

A két híresség közös wellnessprogramon vett rész, majd az étterem helyett egyikük szobájában költötték el a vacsorát – az ajtó előtt testőrök posztoltak, hogy biztosítsák az este zavartalanságát, meghittségét.

Hamiltont másnap délelőtt a szállás kertjében látták sétálgatni, majd később együtt távoztak Kardashian autóival.

A pilóta még 2014-ben ismerkedett meg az akkor még Kanye West rapperrel házasságban élő celebbel, az ismeretség viszont a közelmúltban válhatott szorosabbá: Kate Hudson színésznő USA-beli, coloradói szilveszteri buliján is együtt látták őket, igaz, onnan külön távoztak. (Nyitóképünkön egy 2021-es díjkiosztó gálán Kristina O’Neil újságíró és Demi Moore társaságában láthatók.)