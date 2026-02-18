Az utóbbi időben a Vezessen is többször írtunk a Mercedes 2026-os erőforrása körüli vitáról, melynek lényege, hogy a belső égésű komponens környezeti hőmérsékleten hozza a szabályokban előírt maximális 16:1-es sűrítési viszonyt, üzemi hőfokon viszont túllépi azt, egészen a tavalyig érvényben lévő 18:1-es határértékig.

A Mercedes, valamint az erőforrásaikat használó csapatok – a címvédő McLaren, a Williams, valamint az idénre váltó Alpine – azzal érvelnek, hogy nincs csalás, a motort a Nemzetközi Automobil Szövetséggel (FIA) végig egyeztetve fejlesztették, egyszerűen ügyes innovációról van szó, ugyanakkor a riválisok szeretnék bezárni a kiskaput.

Az elmúlt hetekben több értekezletet is tartottak konkrét eredmény nélkül, ma Bahreinben, az utolsó előszezoni teszt helyszínén viszont újra összeült az FIA Forma-es Bizottsága, és kidolgoztak egy változtatási javaslatot, közölte az FIA.

Ennek értelmében augusztustól, a nyári szünet utántól vezetnének be új, szigorúbb (130 °C-on végzett) mérési módszertant, ami kizárhatná a trükkös megoldást.

Ez egyelőre csak tervezet, a szahíri pályán most arról állapodtak meg, hogy a a Forma-1-es motorbizottság (Power Unit Advisory Committee – PUAC) tagjai, azaz a motorgyártók, az FIA és az F1 képviselői további ülésezés nélkül, távszavazással döntenek majd a bevezetésről, a voksokat 10 napon belül kell leadniuk.

A PUAC-ban az Audi, a Ferrari, a Honda, a Mercedes és a Red Bull Powertrains, illetve az FIA és a F1 rendelkezik egy-egy szavazattal rendelkezik, ha a Mercedesen kívül mindenki rábólint, a javaslat továbbkerülhet a Motorsport Világtanács elé, amely hivatalosan is jóváhagyhatja a szabályváltoztatást.

A szerdai értekezleten az új erőforrásokat illető kritikákkal – a pilóták szerint bonyolult az akkumulátor töltése-kisütése, a feltöltés miatt pedig még az egyeneseken is kénytelenek vitorlázni, ami a versenyt, az előzéseket si hátrányosan befolyásolhatja -, de a konszenzus az volt, hogy egyelőre szükségtelen hozzányúlni a 2026-os szabályokhoz. Szintén téma volt a sprintfutamok számának jövőbeli emelése, 12 fordulót határoztak meg célként.