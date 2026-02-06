Még tavaly év végén röppent fel, hogy a Ferrari, a Honda és az új belépő Audi azzal fordult a Nemzetközi Automobil Szövetséghez (FIA), hogy a Mercedes és a Red Bull új, 2026-os erőforrása nem felel meg a szabályoknak.

Az idei évre a belső égésű komponens sűrítési viszonyát 18:1-ről 16:1-re csökkentették, ám a két említett gyártó motorja ezt üzemi hőmérsékleten túl tudja lépni, ami teljesítményelőnyt nyújt, miközben az ellenőrzéseknél alkalmazott környezeti hőmérséklet mellett megfelelnek a 16:1-es limitnek.

Két héttel ezelőtt, január 22-én már összeültek egyszer az FIA és a motorgyártók képviselői, hogy tisztázzák a helyzetet, de akkor érdemi döntés nem született, mindössze annyiban maradtak, hogy a későbbiekben áttekintik, hogy lehetne bezárni a mérés és a valós használat közt tátongó kiskaput – úgy tűnt tehát, hogy a Mercedes és a Red Bull előnnyel vág neki az idénynek, sőt, talán csak 2027-re lesz valami szigorítás.

Most úgy tűnik, azért nem marad ennyiben a dolog, sajtóértesülés szerint ugyanis még a jövő szerdán kezdődő bahreini teszt előtt újra tárgyalnak róla: hétfőn előbb az FIA és a motorszakértők ülnek össze, hogy kidolgozzák a ellenőrzés hatékonyabb módszerét, az értekezlet eredményei pedig másnap, kedden a Forma-1-es motorbizottság (Power Unit Advisory Committee – PUAC) elé is kerülnek, ahol döntés születhet az esetleges szigorítás(ok)ról.