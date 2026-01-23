Karácsony előtt az Audi, a Honda és a Ferrari azzal fordult a Nemzetközi Automobil Szövetséghez (FIA), hogy szerintük a két rivális motorgyártó, a Mercedes, illetve a Forddal együttműködő Red Bull Powertrains 2026-os erőforrása szabálytalan lehet.

A panasz szerint a két említett erőforrás belső égésű komponensében az engedélyezett 16:1-nél magasabb sűrítési viszonyt sikerült elérni, ami teljesítménybeli előnyt adhat neki, ugyanakkor a két motor azért a szabályok betűjének megfelel abban az értelemben, hogy környezeti hőmérsékleten – mert az előírások szerint így mérik a paramétert – nem lépik túl a 16:1-es határt. A riválisok szerint ez azonban így is ellentmond a műszaki szabályzat egyik alapvetésének, miszerint az autóknak a versenyzés minden pillanatában – azaz a motoroknak üzemi hőmérsékleten is – meg kell felelniük a szabályoknak.

Az FIA képviselői, valamint az F1-es csapatok és motorgyártók képviselői csütörtökön ültek össze, hogy megvitassák a témát, de úgy tűnik, egyelőre, a szezon előtt nem fogják akadályozni a Mercedes és a Red Bull trükkjét.

Hivatalos közlés – eddig – nem jelent meg, de a The Race a saját, bennfentes forrásaira hivatkozva arról ír, hogy mindössze a mérési módszertan változtatásáról sikerült megegyezni, a további esetleges szigorításokat illetően – akár még 2026-ra, akár csak a ’27-es szezonra – nem született semmilyen döntés.

Gyors, az idei évre szóló változtatást nem is lenne könnyű keresztülverni, ugyanis az FIA Forma-1-es bizottságában együttesen többséggel rendelkeznek a két gyártó partnerei: a Red Bull Powertrains a Red Bull Racinget és a Racing Bullst látja el motorral, míg a Mercedes a gyári csapaton túl a bajnoki címvédő McLarennek, a Williamsnek, illetve az idei évtől már az Alpine-nak is szállít.