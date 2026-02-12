2025 végén röppent fel, hogy az Audi, a Ferrari és a Honda a Nemzetközi Automobil Szövetséghez (FIA) fordult, mert szerintük a Mercedes és a Red Bull erőforrásai nem felelnek meg a szabályoknak.

A két gyártó úgy fejlesztette belső égésű motorját, hogy a statikus, környezeti hőmérséklet mellett végzett méréseknél hozza a szabályokban előírt 16:1-es sűrítési viszonyt, ám menet közben, üzemi hőmérsékleten 18:1-ig is eljusson, ami nagyobb teljesítményt biztosít.

Az elmúlt hetekben több ülés, értekezlet is volt, egy darabig úgy tűnt, hogy legfeljebb 2027-re születhet szigorítás, de a napokban már az FIA is jelezte, hogy szeretne mielőbb megoldást találni a kérdésre – ez leginkább a mérési metódus megváltoztatása lehet – ha pedig az változik, a trükknek is annyi.

Érdekes módon mostanra a Mercedesre hegyeződött ki az ügy, úgy hírlik, a Forma-1-es motorbizottságban (Power Unit Advisory Committee – PUAC), ahol az 5 gyártó – Audi, Ferrari, Honda, Mercedes, Red Bull Powertrains – képviselői mellett az FIA és a F1 is egy-egy szavazattal rendelkezik, a Mercin kívül mindegyik motorgyártó pártolná a szigorítást, azaz keresztül lehetne vinni a változtatást.

A svájci Blick úgy tudja, Toto Wolff a bahreini teszten a színfalak mögött már a szezonnyitó Ausztrál Nagydíj bojkottjával is fenyegetőzött, ráadásul a gyári csapaton kívül a bajnok McLaren, az Alpine és a Williams is az ő erőforrásaikat használja, azaz négy alakulat kerülhetne nehéz helyzetbe, tiltakozásként nyolc autó is hiányozhatna.

A Mercedes-főnök kifelé ennél visszafogottabban beszélt szerdán Bahreinben, de nem titkolta, hogy nagy csapás lenne számukra a szabályváltoztatás.

„Az F1 teli van meglepetésekkel, az ember semmiben nem lehet biztos. A motortervezésnél természetesen folyamatosan tájékoztatjuk az FIA-t a lépésekről, most is így tettünk, ők pedig biztosítottak minket, hogy minden szabályos. De úgy tűnik, hogy a riválisok kicsit bepörögtek, elkezdtek az FIA-nál lobbizni. Bízunk a PUAC belátásában, meglátjuk, mi lesz” – kezdte az osztrák.

„A motorfejlesztés sokáig tart, komoly átfutási időkkel. Ha azt mondanák, nem használhatjuk a motort úgy, ahogy terveztük, az nagy csapás lenne a teljesítmény szempontjából. De ha valamit szabályba foglalnak, akkor tartani kell magunkat ahhoz, ha pedig ez nem lehetséges, akkor az FIA-nak kell valami megoldást találnia, de egyelőre nem tudjuk, mi lehetne az.”

„Ha megszavazzák a motorszabály-változtatást, akkor el kell fogadnunk, ez van, de ez minden Mercedes-motoros csapatot hátrányba hozna. Nem igazán értem, hogy az elmúlt hetekben hogy lett ebből ekkora ügy, mert egészen múlt péntekig az volt a benyomásom, hogy nem lesz változás” – panaszolta Wolff.