Szerdán kezdődött, pénteken végződött a második 2026-os előszezoni teszt Bahreinben. Pénteken is kellemes, meleg idő fogadta a mezőnyt, ilyen szempontból semmi sem akadályozta a munkát.

Összesen 17 pilóta lépett pályára, a leggyorsabbak a Mercedes versenyzői voltak. Délelőtt George Russell futotta meg a teszt első 1:34 alatti körét lágy gumikon, délután pedig fiatal csapattársa, Kimi Antonelli még ebből is faragni tudott két és fél tizedet, így 1:33,669-es körével ő lett a három nap legjobbja.

Mögöttük Lewis Hamilton fél másodperccel, a mclarenes Oscar Piastri szűk kilenctizeddel zárt – rajtuk kívül más nem is tudott egy másodpercen belül kerülni Antonelli idejéhez.

Ami a távokat illeti, Piastri nagyon odatette magát: az ausztrál közel három versenytávot, 154 kört ment a szahíri pályán.

Érdemes megjegyezni, hogy számos csapatnál hosszabb etapokkal foglalkoztak, nem is feltétlenül hajtottak a kimagasló időkre, még a lágy gumikon sem – erre ott lesz még a jövő heti újabb három nap.

Kép: Joe Portlock/Getty Images

Az Aston Martinnak az utolsó nap sem hozott örömet: pénteken a délután jelentős részét a garázsban töltötte az autó, de Lance Stroll amúgy is 4,5 másodperccel volt lassabb Antonelli csúcsánál, ez Fernando Alonso csütörtöki 4 másodperces hátrányával együtt teljesen hitelessé teszi azt, hogy a kanadai pilóta az előző nap azt álította, az Adrian Newey veztte, Honda-motoros csapat lemaradása egyelőre 4-4,5 másodperc.

A Cadillacnél Sergio Perez csütörtök délelőtti leállása után ma Valtteri Bottas is így járt, a finn alatt 8 kör után áll meg az autó, igaz, később még tudott vezetni. A vadonatúj amerikai csapat összességében az utolsó két időt produkálta.

A nap végére jutott még két említésre méltó esemény: Hamilton a pálya szélén állt le a Ferrarival, míg a Red Bull-os Isack Hadjar véletlenül az Antonellit váró Mercedes-csapattagok közé állt be, akik gyorsan tovább is intették a franciát a bokszból.

A tesztelés a jövő héten folytatódik ugyanezen a helyszínen, 18-ától 20-áig, azaz megint szerdától péntekig köröznek majd az autók.

