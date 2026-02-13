Ugyan a teszteken nem ment rosszul, sőt, a Red Bull‒Ford-erőforrás ügyes használatával a holland kimondottan gyorsnak tűnik, Max Verstappen mégis lesújtó véleményt fogalmazott meg az új generációs autókkal és vezetéssel kapcsolatban, egyenesen az év végi kiszállását is belengette.

„A festés nagyszerű, az autó szuperül néz ki. Az arányai is jól mutatnak. Ezzel nincs gond. A többi dologtól lesz számomra antiversenyzős. A vezetést inkább kezelésnek mondanám. Nem valami Forma-1-es, inkább amolyan feldoppingolt Forma-E. Persze mindenkire ugyanazok a szabályok vonatkoznak, szóval ezzel kell dolgoznunk” – mondta Bahreinben.

„Vérbeli versenyzőként én azt élvezem, ha padlóig nyomhatjuk, de jelenleg nem lehet így vezetni. Nagyon sok mindennel kell foglalkozni, a versenyző tevékenysége nagyban befolyásolja az energiamenedzsmentet. Számomra ez nem Forma-1. Ennyi erővel már vezethetnék Forma-E-autókat. Most minden az energiáról, a hatékonyságról, a kezelésről szól.”

„Az energiából meg nincs elég. Én egyszerűen vezetni akarok, anélkül, hogy olyanokkal kéne foglalkoznom, hogy ha itt és itt hosszabban, rövidebben, egy sebességgel feljebb vagy lejjebb fékezzek. Az egyenesekre ez nagyon rányomja a bélyegét. Ráadásul még a tapadás se valami jó ezeknél az autóknál és ezekkel a gumikkal” – sorolta Verstappen, aki nem zárta ki, hogy az új szabályrendszer miatt távozik is az F1-ből.

„Számomra önmagában nem elég a nyerő autó, élvezni is akarom a vezetést. A karrierem mostani szakaszában a Forma-1-en kívül is keresem a lehetőségeket, hogy élvezhessem a versenyzést. Tudom, most egy ideig ez lesz itt, majd meglátjuk [meddig maradok].”

A holland tavalyi legyőzője, a McLaren friss világbajnoka, Lando Norris visszaszólt Verstappennek, miután szembesítették annak szavaival:

„Én nagyon is élvezem a vezetést. Ha ő vissza akar vonulni, vonuljon csak vissza. A Forma-1 folyamatosan változik. Néha jobb vezetni, néha kevésbé. De eszement pénzeket kapunk azért, hogy vezessünk, szóval nincs miért panaszkodni. És bármelyik pilóta találhat magának más szórakozást, ha akar. Verstappennek és másnak sem kényszer a Forma-1-ben szerepelni” – mondta az angol.

„Kihívás [az új korszak], de jó, élvezetes kihívás a mérnököknek és a versenyzőknek egyaránt. Másképp kell vezetni, másképp kell átlátni és kezelni a dolgokat, de így is a világ minden tájára utazva versenyautókat vezethetünk, ami élvezet. Nem kell panaszkodni” – folytatta.

Norris szerint az is biztos, hogy mindenki meg fogja szokni az új autókat, a kiismerésnek és a csapatok fejlesztési munkájának köszönhetően pedig gyorsabbá is válnak majd:

„Valóban nem tűnnek olyan gyorsnak, mint az elmúlt években, valóban nem olyan kezesek stb., de biztos vagyok benne, hogy ha Max ma kerülne az F1-be, ezekkel az autókkal kezdene, azt mondaná, hogy lenyűgözőek. A régi autókhoz viszonyítva nem olyan szép a vezetés, de így is egész jó. És még nagyon az elején járunk, az új szabályok valóban lassították az autókat, de az év végére, jövő év elejére már sokkal gyorsabbak leszünk.”