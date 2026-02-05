2026-ban a Forma-1 történetének talán legnagyobb szabályváltozási csomagja lép életbe: amellett, hogy az autók kisebbek lesznek, valamint átalakul az aerodinamika, az erőforrásnál is komoly változás jön, a villanyos fél, a hibrid komponens adja majd az összteljesítmény közel felét, ám azt leginkább csak az előzési mód (boost) alkalmazásakor lehet majd szabadjára engedni. A McLaren bajnoka, Lando Norris szerint – legalábbis kezdetben – koatikus helyzetekhez vezethet az eltérő használat.

„Nagy sebességkülönbségű manővereket látunk majd, a védekező pedig talán a korábbiaknál keményebben küzd majd. Ettől kaotikusabb lesz az egész, ami persze jó lesz a nézőknek. Szerintem általában kaotikusabb lesz a versenyzés, mert nagyon sok múlik majd azon, ki mikor használja az előzési módot” – kezdte.

„Sok olyan szakasz van, ahol eddig nem használtuk az akksit, például Barcelonában az 5-ös és 7-es kanyar között, ahol ott egy rövid egyenes – ha ott nyomjuk a boostot, jelentős pluszteljesítményt adhat. A 7-esben így előzni is lehet majd, ami eddig nem igazán láttunk. Na persze utána viszont bajban lehet a támadó a 10-esben, szóval az ellenfeleket a korábbiaktól eltérő pozíciókba kell majd kényszeríteni a csatákhoz.”

Norris külön kiemeli, hogy 2026-tól olyan átgondoltan, ésszel, taktikusan kell majd vezetni, mint még soha.

„Meggyőződésem, hogy nagyobb hangsúly lesz azon, hogy a pilóta hogyan kezeli ezeket a dolgokat, mind az időmérőn, mind versenyszituációkban. Nehezebb lesz átlátni a dolgokat, azt, hogyan is érdemes előkészíteni az előzéseket. Korábban egyszerű volt: az ember igyekezett a lehető leggyorsabban menni, de úgy, hogy még elkerülje a turbulenciát. Most nagyon sok időt veszíthetünk a körön, főleg az egyeneseken, miután kiürítjük az aksit.”

A világbajnok felemásan éli meg a hibrid komponens szerepét – úgy véli, hatalmas teljesítménytöbbletet a villanyos fél, de a feljebb említett taktikus használat miatt nem lehet igazán, maximálisan kihasználni azt.

„Határozottan erősebbnek érződik az autó, de jelenleg már a célegyenes felénél elvesszük, pedig ha nem tennénk, ha végig nyomnánk, akár 380 km/óráig is gyorsulhatnánk. Szóval még többre is képesek lennének az autók, ha azt mondanák, hogy a lovak közé dobhatjuk a gyeplőt, az F1-esekből még többet lehetne kihozni.”