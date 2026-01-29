A barcelonai bejáratási hét harmadik napján, szerdán első ízben pályára lépett a 2025-ben mindkét bajnoki címet behúzó McLaren, az első napon természetesen az új világbajnok, Lando Norris vezette az MCL40-est. Az angol 76 kört tett meg a katalán pályán, legjobb ideje 1:18,307 volt.

Norris így beszélt az első nap után:

„Az autó egy kicsit lassabb a kanyarokban, de gyorsulás, az egyenesbeli tempó terén egy kicsit gyorsabbnak tűnik a tavalyinál. 340-350-ig is eljutunk, ami egy kicsit több, mint a korábbi években” – kezdte a 2026-os szabályváltozások miatt alaposan átalakult autóval szerzett tapasztalatai felsorolását.

„Számos területen nagy kihívást jelent, ami jó, de tényleg több mindent kell átlátni az akkumulátorok, az erőforrás terén. Ezek mind mások, bonyolultabbak lettek. Amikor pedig változnak a dolgok, idő kell annak kiismerésére, hogyan is kell őket kezelni, alkalmazni, de épp erről szól a tesztelés.”

„Ez el is tart majd egy darabig, ráadásul itt mások is a körülmények, mint amilyenek Bahreinben, aztán Melbourne-ben várnak majd minket. Egyszerűen igyekszünk mindenféle viszonyok között a lehető legtöbb adatot gyűjteni, akár esik, akár száraz lesz, és minél több kört tudunk megtenni, annál eredményesebben tehetjük ezt.”

„Összességében jó újra a pályán lenni. Egész más érzés, de azért továbbra is McLarennek érződik az autó, továbbra is Forma-1-s, és ez a legfontosabb”

Csütörtökön egyelőre a Ferrari, a Mercedes, a Racing Bulls és a Cadillac lépett pályára, de minden bizonnyal a McLaren is folytatja a munkát, hogy kihasználják a három napot, úgy tűnik azonban, hogy Isack Hadjar keddi, nap végi autótörése után a Red Bull még ma sem lép pályára, ahogy egyelőre arról sincs információ, végre bemutatkozik-e az Aston Martin.