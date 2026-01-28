Szerdán is folytatódott a Forma-1 első, hivatalosan csak bejáratási hétnek nevezett előszezoni tesztje, melyen a keddi esős időben mindössze csak a Ferrarit és a Red Bull fogadó pályán most sokkal nagyobb volt a forgalom.

A nap folyamán az Alpine, az Audi, a Mercedes, McLaren és a Racing Bulls is körözött – eltérő eredményességgel.

Miután hétfőn már viszonylag hamar „kilehelte a lelkét” a gyári csapatával frissen belépő Audi autója, az R26-os ma még kevesebbet bírt, délelőtt mindössze 5 kör után csúszott ki a modell hidraulikai hibával, hogy aztán csak délután térjen vissza újabb pár körre. Kellemetlen, bár nem rendkívüli helyzet, ráadásul van még egy napjuk, melyet akár csütörtökön, akár pénteken is elhasználhatnak, miután orvosolták a gondokat.

Hivatalos adatok ugyan nincsenek, de úgy tudni, toronymagasan a Mercedesé volt a szerda, Kimi Antonelli és George Russell együttesen 130 kört futott, és a legjobb idő – 1:17,362 – is az övék lett, azt az olasz ifjonc teljesítette.

A tavaly a konstruktőri és egyéni bajnoki címet is behúzó McLaren ma mutatkozott be a pályán, a fekete tesztfestésű MCL40-est a világbajnok Lando Norris vezette, ha minden igaz, 33 kört tett az autóba annak első napján, 1:19-es „csúcsidővel”.

Az Alpine-nál Pierre Gasly és Franco Colapinto is vezette az A526-ost, míg a Racing Bulls járgányát az idei év egyetlen újonca, Arvid Lindblad terelgette, aki alatt szintén leállt egyszer az autó, de ilyen a tesztelés.

Ahogy írtuk, a munka csütörtökön mehet tovább. A Willims teljes egészében kihagyja a hetet, és miután az Aston Martin máig nem mutatkozott, már Fernando Alonsóék is csak két napot használhatnak fel a lehetséges háromból.