A 2026-os Forma-1-es szezon beköszöntével a mezőny létszáma is megnőtt, tíz helyett immár 11 csapat, valamint kétszer ennyi pilóta versengését követhetjük. Könnyen lehet azonban, hogy az első futamon, a március 16-ai Ausztrál Nagydíjon még nem látjuk mind a 22 pilótát elrajtolni.

“Nem gondolom úgy, hogy Ausztráliában 22 autó lesz a rajtrácson és 22 autó be is fejezi a versenyt. Le lennék nyűgözve, ha így lenne” – fogalmazott David Croft, a Sky Sports F1-es kommentátora. Véleménye nem alaptalan, ha abból indulunk ki, hogy az ilyen nagyszabású, mindent is érintő szabályváltozások után mindig rendre nagyobb eséllyel fordulnak elő műszaki hibák.

A helyzet ráadásul már most több csapatnál nehezebb, mint tervezték. A Williams a teljes előszezoni tesztet kikéste és az Aston Martin is legalább egy napot bukik a három napos biztos halasztásuk miatt. Az olyan újoncoknál pedig, mint a teljesen új belépő Cadillac, vagy az F1-es motorgyártásban tapasztalattal nem rendelkező Audi, mindig benne van a pakliban a korai botladozás. A négykarikás istálló a hétfői tesztnapon el is szenvedte első jelentősebb műszaki hibáját.

Croft hozzátette, az általa felvázolt helyzet valószínűleg csak a szezon korai szakaszában lesz igaz. “Biztos vagyok benne, hogy év végére a megbízhatóság visszatér, és a csapatok sokkal több futamot befejeznek.”