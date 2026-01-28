A 11 Forma-1-es csapat közül egyedüliként a Williams már a múlt héten közölte, hogy nem utaznak el a hétfőtől péntekig Barcelonában zajló „shakedown week”-re, azaz bejáratási hétre, okként az FW48 fejlesztési programjában fellépett csúszásokat nevezték meg. A brit alakulat háromnapnyi tesztlehetőséget veszít ezzel.

A napokban felröppentek olyan pletykák, hogy a grove-iak 2026-os modellje háromszor vérzett el az FIA által előírt törésteszteken, a kasztni megerősítése miatt pedig 20 vagy akár 30 kilóval is nehezebb lett az autó a kelleténél.

A Williams csapatfőnöke, James Vowles most egy friss megszólalásban igyekezett tiszta vizet önteni a pohárba, valamint azt mondta, a Bahreinben február 11-én kezdődő első hivatalos tesztre már biztosan készen állnak majd.

„Az idei autó háromszor bonyolultabb, mint bármi, amit eddig építettünk, így a rendszerre átmenő munkateher is háromszoros, ezért kicsit késésbe kerültünk egyes alkatrészekkel. Emellett néhány területen egészen a határokat feszegettük, ami az ehhez tartozó teszteken is megmutatkozott” – utalt a töréstesztekre.

„De ez csak kis megbicsaklás volt a teljes projekt tekintetében, egy tétel a sok közül, ahol elmentünk a határokig vagy azokon is túl. Összességében tehát inkább termelési problémáról van szó, arról, mennyi alkatrész futhat át a gyáron ilyen rövid idő alatt” – folyatta.

Vowles az autó tömegét illető szóbeszédekre is kitért:

„A végleges tömeget egészen a második bahreini tesztig nem ismerjük. Ahhoz ki kell szerelni az összes szenzorcsomagot. Egyelőre lehetetlen lenne megmondani, mert még nem is létezik szenzorok nélküli formában az autó. Mindenesetre biztosan nincs nagyon túl a határon, a médiában látható dolgok viszont csakis spekulációk.”

A csapatfőnök azt is állította, hogy ha akartak volna, elutazhattak volna Barcelonába is, de megfelelő mennyiségű pótalkatrészek hiányában ezt nem látták észszerűnek.

„Ott lehettünk volna, ez ilyen egyszerű. De ezzel belezavartunk volna a pótalkatrészek és a Bahreinbe, majd Melbourne-re szánt fejlesztések gyártási menetébe. Úgy értékeltük, hogy a hideg, vizes Barcelonában való körözés helyett virtuális pályás tesztelést bonyolítunk – a bejáratásért amúgy sem jár pont, nemde?”