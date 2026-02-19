Ahogy a Vezessen is megírtuk, szerdán új fejlemény született a Mercedes 2026-os motorját illetően: ha a rivális motorgyártók, a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) és a Forma-1 is rábólint, a nyári szünet után másképp – „szobahőmérséklet” helyett 130 Celsius-fokon – mérik majd a sűrítési viszonyt, ami kiiktathatja az erőforrás trükkjét.

Mint ismeretes, az idei évre 18:1-ről 16:1-re csökkentették a maximális engedélyezett sűrítési viszonyt, ám a Mercedes mérnökei kitalálták, az új belső égésű motor hogyan hozz az előírt értéket környezeti hőmérsékleten, miközben üzemi hőfokon egészen 18:1-ig jut, ami teljesítményelőnyt nyújt, a szezonnyitó Ausztrál Nagydíj helyszínén, az Albert Park-i pályán becslések szerint 3 tizedet jelent körönként.

A szigorítás kérdéséről 10 napon belül adják le a voksaikat az érintettek – gyanítható, hogy augusztustól bevezetik a módosítást.

A Mercedes főnöke, Toto Wolff szerint nagy kár lenne, ha ellenük döntenének, mert az nem méltó Forma-1 szelleméhez.

„Az F1 meritokrácia, mi semmilyen teljesítménykiegyenlítést nem szeretnénk látni. Szerintem filozófiai alapon ragaszkodnunk kell ehhez. A komponenst a szabályoknak megfelelően fejlesztettük, ezt meg is erősítették. De aztán mindenki összefogott, azt állítják, hogy szabálytalan, nyomást gyakorolnak a felügyelőszervezetre. Tényleg ezt akarjuk? Filozófiai alapon ellenzem, persze az elmúlt 50 évben mindig is ez ment a Forma-1-ben. Ezúttal mi vagyunk az áldozat, legközelebb meg talán mi magunk is mást támadunk majd valami miatt” – magyarázta az osztrák Bahreinben.

„A riválisok azzal álltak elő, hogy a sűrítési viszonyt illetően szabálytalanok vagyunk, ami oltári baromság! Már itt van az új sztori is arról, hogy az üzemanyagunk nem szabályos. Nem tudom, ezt honnan vették, de máris pörög a téma. Holnapra megint kitalálnak majd valamit, mittudomén, benne vagyok az Epstein-aktákban. Isten tudja, mivel jönnek elő! Mindig egy újabb nonszensz. Bonyolult téma ez, bonyolult a folyamat is, de inkább nem is kommentálom” – folytatta.