Mexikóvárosban ma veszi kezdetét a 23. labdarúgó-világbajnokság, Mexikó, az Egyesült Államok és Kanada összesen 16 különböző helyszínén egészen a július 19-i döntőig követhetjük majd a mérkőzéseket.

A Forma-1 résztvevői közül is sokan érdeklődnek az egyéb sportágak, így a nagy focitornák iránt, így nem meglepő, hogy a Red Bull kisebbik csapatánál, a Racing Bullsnál valakinek eszébe jutott, hogy a vébé kapcsán ők is húzhatnak valami újat.

Mivel az idény hetedik fordulója, a Barcelona-katalóniai Nagydíj egybeesik a 2026-os foci-világbajnokság indulásával, a faenzai alakulat az autó festését, valamint a jó pénzért természetesen megvásárolható csaparuházatot is a labdarúgásra hangolta, íme:

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