A szezonnyitó Ausztrál Nagydíj után a hétvégén máris jön az újabb forduló, a Kínai Nagydíj.

A Melbourne-ben a 3-4. helyet hozó Ferrarinál azt egyelőre nem tudják, mennyire lesznek versenyképesek az Albert Parktól teljesen eltérő sanghaji pályán, az viszont már biztos, hogy egészen másképp öltöznek majd a pilóták, Charles Leclerc és Lewis Hamilton.

A kínai hétvégére a pilóták csapatruházata a vörös-fehérről kék-piros-sárga színátmenetesre vált, az ingek hátulján egyenesen amolyan fejjel lefelé álló lángnyelv sejlik fel.

Az alkalmi váltás apropóját, indoklását egyelőre nem közölték, ahogy azt sem tudni, az autót is átfestik-e, mindenesetre a közösségi médiában már sokaktól megkapták, hogy a Ferrari Red Bull-színekbe öltözteti a versenyzőit, „Charles Verstappen”-nel és „Lewis Verstappen”-nel viccelődnek a kommentelők.