Ugyan az időmérős eredményük nem volt kiemelkedő, Charles Leclerc a 4., Lewis Hamilton csak a 7. helyre kvalifikált, miközben a Mercedes pilótái az első sorból kezdtek az Ausztrál Nagydíjon, a Forma-1-es szezonnyitó rajtjánál a monacói és az angol óriásit ugrott előre, az első pár kör adok-kapokja után az 1. és 3. helyen fogták szendvicsbe George Russellt.

A Red Bull-os Isack Hadjar műszaki hibás leállásakor a versenyirányítás virtuális biztonsági autót (VSC) „vetett be”, amit sokan, köztük a mercedesesek is kihasználtak egy gyors kerékcserére, ám a ferrarisok kint maradtak, egyik versenyzőjükkel sem próbálkoztak meg egy eltérő stratégiával, pedig náluk volt az előny – ezt Hamilton szóvá is tette a rádión.

Miután jóval később a Ferrari-pilóták is új gumikat vettek fel, a verseny végéig „csak” a 3-4. helyig jutottak, Russell és Kimi Antonelli magabiztos kettős győzelmet aratott.

A Ferrari csapatfőnöke, Fred Vasseur utólag így magyarázta a lehetőség kihagyását:

„Mi a saját optimumunkat céloztuk, számunkra pedig az etap megnyújtása volt az optimális. Utólag egy kicsit csodálkozunk – valószínűleg a Mercedesnél is, mert nagyon jól bírták a gumik, talán akár 300 kört is mehettünk volna egy szetten. De ez van, emellett úgy gondolom, hogy a futamon amúgy is tempóelőnyük volt. Több dolog jött össze: a VSC, a mi döntésünk és a nyers tempó” – nyilatkozta a francia.

Összességében azért a „mi lett volna ha…” ellenére is elégedett volt az olaszok főnöke az első hétvégével:

„Inkább pozitív a mérleg. A szombatunk elég kemény volt, úgy gondolom, nem raktunk össze mindent. Nyolctized volt a hátrányunk [Russell pole-jához képest], de a futamon szépen visszakapaszkodtunk. Jó, hogy mindkét autónk az élen küzdött. Hosszú listánk van a további javulást illetően, bár ez a mezőny minden csapatára igaz. A szezon végeredménye a fejlesztési képességeinken, a frissítések gyors legyártásán és bevezetésén múlik majd. Nyilván jobb eleve jól kezdeni, mint rossz formában, de hosszú lesz az év.”

„Számítottunk rá, hogy jó lesz a rajtunk, de azért az is elég necces, nem garantált az egész szezonra. Az időmérőnk nem sikerült jól, a versenytempónk már jobb volt. Mi talán többet léptünk előre ebben, mint a McLaren, a Red Bull és a Mercedes. De sokat kell még javulnunk. Kína megint egészen más lesz. Az energiamenedzsment kezelés szempontjából Melbourne ellentéte, sokkal hűvösebb is lesz, ráadásul sprinthétvége is, azaz jóval kevesebb időnk lesz a stratégia kidolgozására. Majd meglátjuk, ott hol leszünk!”