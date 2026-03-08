George Russell és Kimi Antonelli kettős Mercedes-győzelmet hozott a Forma-1-es szezonnyitó Ausztrál Nagydíjon, mögöttük a ferraris Charles Leclerc-t intették le a 3. helyen.

A versenyt követően a 2009-es világbajnok, Jenson Button készített villáminterjút a dobogósokkal.

George Russell (1.)

„Hihetetlen! Az elején ütős csata folyt. Már a formációs körön tudtam, hogy húzós lesz, az akksiban nem volt sok, a rajtom sem volt jó. De szép csata volt Leclerc-rel, jó, hogy végül az első helyen érhettem be. Nagyon hálás vagyok a csapatnak, régóta vártam egy ilyen jó autóra, ennél jobban pedig nem is kezdhettük az évet!”

„Nem volt könnyű győzelem, örülök, ha nézőknek tetszett a csata. Tudtuk, hogy lesz egy kis jojóhatás, és valóban, hiába került egyikünk a másik elé, nem tudtuk megtartani a pozíciót. Az aktív aerodinamikával jelentősen csökken az első leszorítóerő, úgyhogy újra és újra alulkormányzottan esünk be a kanyarokba, ezen mindenképp javítani kell, mert elég necces volt. De épségben célba értünk.”

Kimi Antonelli (2.):

„Ennél jobb idénykezdést nem is kívánhattunk volna. A rajtom nem volt jó, sok helyet veszítettem, úgy kellett visszakapaszkodnom, de összességében jó futam volt, erősek voltunk, különösen a végén, alig várom a jövő hetet! Az első körökben őrületes volt a versenyzés, az előzési mód nagyon erős, szóval sok akciót nyújthat, élvezetes is volt. Most pihenünk egyet, aztán jön Kína.”

Charles Leclerc (3.)

„Hát, elég nehéz futam volt. Az elején egyikünk sem tudta, mire számíthatunk a csatákat, az energiamenedzsmentet illetően, a védekezés is nehéz, az ember nem tudja, mikor fogy ki az akksi az egyenesen a védekezés közben, úgyhogy nagy tempókülönbségek lehetnek. Komoly kihívás, örültem, hogy végül én kerültem ki győztesként a George-dzsal vívott csatából. Sajnos ez a futam későbbi szakaszában nem jelentett sokat, de az első fele izgalmas volt. A 3. hely volt a mai maximum.”

„A starter elég vicces kedvében volt a lámpák lekapcsolásával, mert szerintem mindenkit meglepett, hogy a szezon első versenyén ilyen gyorsan jött a rajt, főleg, hogy necces az erőforrás [felpörgetése]. Ez most nekem kedvezhetett, meg amúgy is, ez is hozzátartozik” – mondta az erős rajtjáról a monacói.

A kérdésre, hogy a virtuális biztonsági autós kerékcserék, az eltérő stratégiák – a mercisek cseréltek, a ferrarisok kint maradtak – nélkül megnyerhette-e volna a versenyt, így felelt: „Szerintem nem, de tévedhetek. Úgy tűnt, a Mercedes gyorsabb volt nálunk, még ha nem is annyival gyorsabb, mint tegnap, ami jó. De nem hiszem, hogy nyerhettünk volna.”