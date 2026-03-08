A szezonnyitó Forma-1-es Ausztrál Nagydíj szombati időmérőjén a Mercedes párosa óriási fölénnyel szerezte meg az első rajtsort, míg a Ferrarival Charles Leclerc csak az 5., Lewis Hamilton a 7. időt érte el.

A futamon ugyanakkor mindketten kiváló rajtot vettek, az első kanyarban már Leclerc vezetett, Hamilton pedig hátulról szorongatta George Russellt. A futam későbbi szakaszában ugyan újra élre állt a két Mercedes, Russell és Kimi Antonelli kettős győzelemmel kezdte az idényt, mögöttük viszont a Ferrari hozta a 3-4. helyet.

A dobogó legalsó fokára fellépő Leclerc azt mondta, a Russellék tempóelőnye alapján valószínűleg ez volt számukra a maximum. Hamilton, aki a befutónál már mindössze hattized másodperccel volt csapattársa mögött, hasonló – realista, de bizakodó hangnemben értékelt.

A kérdésre, hogy a vitatható stratégia – a Mercedesnél kihasználták az első virtuális biztonsági autós szakaszt, kereket cseréltek, míg a ferrarisok kint maradtak, így később pozíciót veszíttettek – fényében vajon felmerült-e benne, hogy „mi lett volna, ha…”, így felelt:

„Nem. Még át kell néznem a dolgot, de általánosságban igazán büszke vagyok a csapatra. Nagyszerű munkát végeztek az autóval. Igen, nem vagyunk olyan gyorsak, mint a Mercedes, még dolgoznunk kell, de versenyben vagyunk.”

„A futam élvezetes volt, jól éreztem magam. Ha lett volna még pár kör, Charles-t is elkaphattam volna, szóval jó volt a tempóm. Sok pozitívuma volt a mai napnak.”

Hamilton szombaton, az időmérő után arról beszélt, hogy több van az autóban annál, mint amit a kvalifikáción mutattak, a futamot követően rákérdeztek nála, hogy vasárnap már a Ferrari valós teljesítményét láthattuk-e.

„Egész hétvégén erős voltam. Az időmérő nem mutatta a valós tempónkat, A kvalifikáción voltak problémák, ezért hátrébb végeztem, mint lehetett volna. A futam előtt senki nem tudta, milyen is lesz a versenytempónk, de én rögtön a rajttól jól éreztem magam. Sok pozitívum, de sok munka is vár még ránk, hogy beérhessük a Mercedest – de nem lehetetlen. Meggyőződésem, hogy ledolgozhatjuk a hátrányt. Persze nem lesz könnyű, főleg az egykörös tempó tekintetében. Rá kell jönnünk, hogy a motorteljesítmény, az akksi a nyitja, de a Mercik egyszerűen nagyon gyorsak a kanyarokban, szóval lesz munkánk.”