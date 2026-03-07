A pénteken látottak alapján talán jobb eredményben reménykedhetett a Ferrari, mint amit végül elértek a Forma-1-es Ausztrál Nagydíj időmérőjén. A 2026-os szezon első kvalifikációját Charles Leclerc a negyedik, Lewis Hamilton a hetedik helyen zárta – messze az élen záró Mercedesektől, viszont csak századokra a Red Bull-lal harmadik helyet szerző Isack Hadjartól.

“Egész hétvégén jónak tűnt az autó, egészen a Q2-ig.” – mesélte Hamilton a helyosztót követően. “A Q1 a közepes gumikkal rendben volt, remekül éreztem magam, de utána a Q2-ben problémáink voltak a motorral. Bejöttünk a bokszba, és ez nagy nyomást helyezett ránk, hogy egy kört csináljunk meg egy olyan gumin, amivel még nem mentünk, legalábbis az időmérőn” – mondta a lágy abroncsokra váltásról a hétszeres világbajnok az F1 hivatalos oldalának.

“Utána a Q3-ban egy kicsit mindenkinek zavaros volt, eléggé véletlenszerű volt az egész. Szerintem sokkal több teljesítmény van az autóban, csak nem hoztuk ki belőle tökéletesen. Szerintem ha tökéletesek lettünk volna, harmadikak is lehetnénk. Szoros a mezőny, leszámítva a Mercedest” – jelentette ki Hamilton. Hozzátette, az idei autó sokkal jobb, mint a 2025-ös Ferrari.

A csapattárs Leclerc nem a félig teli, hanem a félig üres poharat látta az időmérő után. “A Mercedes mögötti hátrányunkat tegnap fél másodpercre tettem. Nem számítottam arra, hogy pole-ban leszünk ma, de fél másodperces lemaradást gondoltam. Ez 8 tized volt. Szerintem meglepték az egész paddockot, amikor feltekerték a motorokat. Ez nagyon lenyűgöző” – méltatta a riválist a monacói a német Sky adásában.