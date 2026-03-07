Tovább nem rejtegethették az éllovasok, mire is képesek, a Forma-1-es Ausztrál Nagydíj időmérőjén igazi képet kaphattunk a 2026-os erősorrendről, legalábbis egy körön. Az új szabályrendszer első időmérőjének leggyorsabbjait Jolyon Palmer korábbi F1-pilóta kérdezte Melbourne-ben.

George Russell (1.): “Remek nap volt, tudtuk, hogy rengeteg potenciál van az autóban, de amíg nem jutunk el a szezon első szombatjáig, sosem tudhatjuk, hogy állunk. Az autó azonban életre kelt a délután. Ahogy az aszfalt hőmérséklete csökkent, a körülmények nekünk kedveztek. Emellett nagyon örülök, hogy itt van mellettem Kimi is, a csapat hihetetlen munkát végzett a garázsban ma.”

“Nem könnyű az autót vezetni. Izgatott vagyok a holnapi verseny miatt, szerintem izgalmas versenyt nyújthatunk a nézőknek. Sokat gondolok az olyan egyszerű dolgokra, mint a rajtok. A bokszkiállások sokkal nagyobb kihívást jelentenek majd az új autókkal. Ki tudja, mi történik holnap?”

Andrea Kimi Antonelli (2.): “Nagyon-nagyon stresszes nap volt. A szerelők voltak a nap hősei. Be sem állítottuk a kocsit, csak kihajtottunk, és sikerült az első sorba kerülni” – utalt az olasz a harmadik szabadedzésen történt ütközése utáni eseményekre. “Nagyon örülök ennek.”

“Nem volt könnyű, mélyre kellett ásnom, de legközelebb tiszta hétvége kell, ugyanis ez egyértelműen hatott az időmérőmre. Lesz viszont egy verseny holnap, amit várhatok, és lehetséges egy jó eredmény elérése.”

Isack Hadjar (3.): “Nagyon sima volt az időmérő, de a felvezetés az egész hétvégén át kissé nehéz volt. Nem voltunk olyan helyzetben, hogy a legjobb háromba kerülésért harcoljunk. Úgy érzem, a Ferrari és a McLaren előttem volt, de jól felépítettük [a tempót – a szerk.] a kvalifikáción, az utolsó kör pedig nagyon jó volt.”

A francia nem sok esélyt lát a Mercedes elleni valódi csatára. “Az egyetlen dolog, amit tehetek, az egy jobb rajt, de jelenleg túl gyorsak. Szeretném megtartani a pozícióm, jó lenne másodjára dobogóra állni.”