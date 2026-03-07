A Forma-3-asok futamán az 5-ös kanyarban történt baleset, a TecPro-fal javítása miatt 20 perc késéssel, helyi idő szerint 12.50-kor, enyhén felhős, kellemes ősz időben – 20 Celsius-fokos levegő-, 35 fokos aszfalthőmérséklet – kezdődött a 2026-os Forma-1-es világbajnokság első fordulója, az Ausztrál Nagydíj harmadik, utolsó szabadedzése a 14 kanyaros, 5278 méter hosszú melbourne-i Albert Park pályán.

A hétvége második napjára a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) változást jelentett be: biztonsági okból a 8-9. kanyar közti szakaszon megtiltották az aktív aerodinamika használatát, azaz a szárnyak nyitását – ennek fényében pluszkihívásként szombatra a csapatoknak-pilótáknak az akkumulátorok optimális töltési-kisütési ütemét is újra kellett volna kalkulálniuk, ki kellett volna kísérletezniük, ám úgy tudni, az alakulatok körében akkora felháborodást keltett a dolog, hogy a felügyelőszervezet visszakozott.

🟢 GREEN LIGHT 🟢 FP3 is underway in Melbourne, and Franco Colapinto leads us out on track! 💪

A bokszutcai lámpa zöldre váltásakor elsőként az alpine-os Franco Colapinto futott ki elsőként, ezúttal egyedül, nem állt sor a kijáratnál. Azért viszonylag hamar kiment a pénteki második edzést kihagyó Sergio Perez a Cadillackel, az audisok, Fernando Alonso az Aston Martinnal, valamint Lewis Hamilton a Ferrarival.

A hétszeres világbajnok a lágy keverékű Pirelliken 1:21,599-es körrel nyitott. Pár perccel később Nico Hülkenberg az Audival, szintén a pirosakon csak fél másodperccel gyengébb időt tudott futni, fel is ugrott a 2. helyre.

Lewis Hamilton bolts on the soft tyres 😮‍💨 He lays down a 1:21.599 benchmark ⏱️

8 perc telt el az első műszaki hibáig: Carlos Sainz a bokszutcabejáratnál állt le a Williamsszel, teljesen elszállt a hajtás, már nem tudott begurulni a garázsig. Nem túl sietősen, de a versenyirányítás végül virtuális biztonsági autót rendelt el. A spanyolnak nem sikerült az FW48-as újraindítása, kénytelen volt kiszállni. Sainz már pénteken is értékes időt veszített a technika ördöge miatt. Néhány perc után a VSC-t piros zászlóra váltották.

🟡 VIRTUAL SAFETY CAR 🟡 Carlos Sainz has stopped at the entry of the pit lane 🚨

Az bokszutca újbóli megnyitásáig 9 perc veszett el az érdemi körözésből, így mindenki sietett is a pályára, amint lehetősége volt rá. Sokan a lágy keverékű abroncsokon mentek ki. Hamilton mögé ugrott fel a Red Bull-os Max Verstappen, a McLaren pilótái pedig a 3-4. időt hozták az első köreiken, majd a mercedeses Kimi Antonelli ugrott mindenki elé.

Két perccel később Charles Leclerc lett a leggyorsabb, majd újra Hamilton állt az élre (1:20,176), a köridők folyamatosan javultak.

25 perc volt hátra, amikor a helyi kedvenc, Oscar Piastri lépett fel az első pozícióba, de nem maradt ott sokáig, Leclerc már az első 1:20 alatti körrel (1:19, 827) vette át a vezetést.

A Williamsnél a második autóval is gond akadt: Alex Albon az 5-ös kanyarban egy darabig hajtás nélkül gurult a pálya szélén, majd újra neki tudott lendülni.

Alex Albon briefly stopped on the exit of Turn 4 Luckily the Williams driver is now making his way back to the pit lane! 👀

A lágy gumis „tűzijáték”, az időmérős szimulációk szűk 20 perccel a vége előtt nagyjából véget értek, pár percre elcsendesedett a pálya, csak Hülkenberg körözgetett az Audival. A Mercedesnél aztán még egy gyors etap mellett döntöttek, ami gyorsan véget is ért, Antonelli ugyanis csúnyán összetörte a W17-est a 2. kanyarban. Azonnal előkerült a piros zászló. A fiatal olasz magától ki tudott szállni, de az autó sérülései alapján bizonytalanná vált Antonelli időmérős indulása – nagyon rövid idő alatt kell összerakni egy új versenygépet.

Kimi Antonelli into the barrier! 😱



Here's the sizeable crash which ended the Mercedes driver's FP3 👇

A roncsok eltakarítása után 4 perc maradt egy utolsó hajrára, a mezőny nagy része felsorakozott a bokszutca kijártánál – egy-egy lágy gumis gyors kör fért még bele, igaz, a forgalom miatt kihívást jelenthetett egy tiszta kört összerakni.

Russellnek sikerült, az angol a 13. helyről az elsőre ugrott, méghozzá óriási, közel nyoltizedes előnnyel (1:19,053). A többség nem tudott érdemben javulni, Hamiltonnak sikerült közelebb kerülnie volt csapattársához, ő hattizeddel maradt el a mercedesestől.

Az edzés rajtszimulációkkal zárult, miközben rádiós visszjátszásból kiderült, hogy Verstappen a Red Bull kormányzására panaszkodott.

A Forma-1-es Auszrtrál Nagydíj hétvégéje ma reggel 6-kor a kvalifikációval folytatódik – az év első versenye viszont magyar idő szerint vasárnap 5-kor rajtol.