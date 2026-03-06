Helyi idő szerint 16 órakor, napos, mondhatni ideális időjárás – 22 Celsius-fokos levegő-, 32 fokos aszfalthőmérséklet – mellett folytatódott a 2026-os Forma-1-es világbajnokság első fordulója, az Ausztrál Nagydíj a második szabadedzéssel Melbourne-ben.

Az Albert Park pályán az első gyakorláson a Ferrari párosa volt a leggyorsabb, Charles Leclerc és Lewis Hamilton idejét csak a Red Bull pilótái, Max Verstappen is Isack Hadjar tudták megközelíteni, a McLaren címvédője, Lando Norris sebességváltó-hiba miatt az edzés második felét kihagyta, csak a 19. időt autózta.

Másoknál is akadtak műszaki problémák: Fernando Alonso motorhiba miatt pályára sem lépett, Oscar Piastri alatt egy időre elment a hajtás, Alex Albon Williamse hidraulikai meghibásodás miatt a pálya szélén állt le a vége felé.

A bokszutcai lámpa zöldre váltásakor újra az audis Nico Hülkenberg gurult ki a pályára, de sokan követték a németet. A mercedeses George Russell a bokszutcában besorolás közben az újonc Arvid Lindblad elé hajtott, a Racing Bulls pedig nekiment a W17-es első szárnyának, melyet gyorsan cserélni is kellett.

Not the way Russell or Lindblad wanted to start FP2! Here's the moment between the pair in the pit lane

Az első edzést motorprobléma miatt teljes egészében kihagyta, de úgy tűnt, hogy bár az autót még az óra indulásakor is szerelgették, Fernando Alonso később kihajthat.

Pár perc telt csak el, amikor Lewis Hamilton és Franco Colapinto kis híján ütközött: az Alpine hajtás nélkül, igen lassan gurult a célegyenesben, míg a ferraris angol gyors kört kezdett volna, majdnem ráfutott az argentin autójára.

Max Verstappen számára sem indult jól a gyakorlás, a Red Bull a bokszutca kijáratánál állt meg alatta, a csapat jó pár percig kivárt, mielőtt visszatolták volna a garázsba. Nagyon hasonló esete volt Lindbladnak az első edzésen.

Stationary Max. Verstappen's Red Bull comes to a halt at the end of the pit lane before being pushed back to the garage by his team

10 perc után Hamilton állt az élen, mögötte a két Mercedes-pilóta, Leclerc, Piastri és Hadjar következett. A francia kivételével mindannyian a kemény keveréken voltak ekkor.

A további körökben Piastri javított, Kimi Antonelli pedig egyenesen az élre állt.

Negyed óra elteltével Alonsót is a pályára engedték, a „rázós” Aston Marinra a lágy Pirellik kerültek. A csapat sirlmas helyzetben van, az egész hétvégére csak két, azaz autónként egy-egy akkucsomagja van.

Straight onto the soft tyres! Fernando Alonso heads out on track in the Aston Martin

A Cadillacnél Sergio Perez ragadt a garázsban, mert szenzorproblémákat fedeztek fel az autóján.

Norris közel 20 perc után is csak a 14. volt, az angol nem tudott a csapattársáéhoz hasonló kört összerakni, Russell viszont a lágyakon kis híján hattizedet adott Piastrinak, az 1. helyre ugrott. Antonelli a piros Pirelliken csapattársa mögé lépett fel.

Alonso egy installációs kör után visszatért a garázsba, Lance Stroll viszont egy mér körrel is megpróbálkozott, a kanadai több mint 7 másodperccel volt lassabb az aktuálisan vezető Russellnél.

Verstappen „félidő” előtt pár perccel tudott végül nekivágni, Perez Cadillacje viszont továbbra is felbakolva állt a garázsban.

Russellnek nagyjából ekkor volt egy kis incidense, a 3-as kanyarban megjárta a kavicságyat, de folytatni tudta.

Through the gravel goes George Russell. The Mercedes driver locked up on the bumps into Turn 3 and heads for the run-off

Pont 30 percnél futott Leclerc mért kört a lágyakon, első próbálkozásra bő négytizeddel maradt el az addigra vezető Antonellitől, Hamilton viszont csak 176 ezreddel volt lassabb mercedeses utódjánál, így át is vette a 3. pozíciót a monacóitól.

Lindblad újra villantott azonos, lágy gumikon gyorsabb tudott lenni a Red Bull-os Hadjarnál, igaz, a különbség mindössze 2 század volt. Az újonc a 6. időt hozta a Mercedesek, Ferrarik és Piastri mögött.

A hazai kedvenc még csak ez után váltott lágyakra, szép kört rakott össze, az élre is állt. Verstappen ekkor kezdte meg a maga első lágyas körét, bő hattizedes hátránnyal a 6. időt tudta hozni, Lindblad és Hadjar elé lépett.

Russellhez hasonlóan Hamilton is megjárta a kavicságyat a 3-as kanyarban.

This time it's Hamilton who is caught out by Turn 3. The Ferrari driver locks up and bounces over the gravel

Norris 20 perccel a vége előtt indított lágy gumis etapot. A címvédő elsőre nem volt valami gyors, több mint egy másodperccel volt lassabb az élen álló csapattársánál, csak a 7. időt hozta. Az ngol újabb nekifutásra nem tudott javítani, hajszállal még gyengébb kört is ment.

Verstappen kis híján a bukótérben végezte az edzést, mikor a 10-es kanyarban óriási tempóval rongyolt keresztül a kavicságyon. Az RB22-esről repkedtek a karbon törmelékek.

6 perccel a leintés előtt a pályára engedték Perezt, de a 11-es számú Cadillac egy teljes kört sem tett meg, a bokszutcából leállásra, félrehúzódásra utasították. Az autó biztonságos helyre tolásáig virtuális biztonsági autót rendeltek el.

Hamilton után az utolsó percekben Leclerc is benézett a 3-as kanyar kavicságyába.

Az edzés rajtszimulációkkal zárult.

Az év első F1-es hétvégéje szombaton magyar idő szerint 2.30-kor folyttódik az utolsó szabadedzéssel, az időmérő reggel 6-kor kezdődik.