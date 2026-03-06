Helyi idő szerint 12.30-kor, szórványosan felhős, enyhe időben – 20 Celsius-fokos levegő-, 35 fokos aszfalthőmérséklet – kezdődött a 2026-os Form-1-es világbajnokság első fordulója, az Ausztrál Nagydíj első szabadedzése a 14 kanyaros, 5278 méter hosszú melbourne-i Albert Park pályán.

A sportág történetének legnagyobb szabályváltozási csomagjával átalakult autók közül elsőként a Sauberből gyári Audivá alakult csapat német veteránja, Nico Hülkenberg gurult ki a bokszutcából, de két percen belül már 18 F1-es volt kint.

We've missed this view 👀 F1 is back for 2026, and it's Nico Hulkenberg who leads the field out for the start of FP1 👊#F1 #AusGP pic.twitter.com/qDkzUcU7GZ — Formula 1 (@F1) March 6, 2026

Két perc kellett az első sárga zászlóhoz is, a hazai kedvenc, Oscar Piastri McLarenjében ment el a hajtás. Az ausztrál alatt életre kelt az autó, de közben a mezőny egyetlen újonca, a Racing Bulls-os Arvid Lindblad állt le a bokszutca-kijáratnál. Virtuális biztonsági autót (VSC) rendeltek el, míg visszatolták az autót a bokszba. A McLaren világbajnoka, Lando Norris a sebességváltóra panaszkodott a rádión.

Az első 10 perc végén a Red Bull-os Max Verstappen állt az élen 1:22,920-as körrel, mögötte a ferraris Lewis Hamilton, a holland új csapattársa, Isck Hadjar, a másik Ferrari-pilóta, Charles Leclerc és a mercedeses Kimi Antonelli sorakozott az első ötben. Pillanatokkal később az olasz ifjonc, majd a monacói ugrott az élre, de Verstappen vissza is vette a vezetést.

A túlnyomó többség a Pirelli közepes keverékű (sárga) abroncsait használta. A keményeket tették fel az óriási műszaki problémákkal küszködő Aston Martinnál Lance Stroll első, csigalassú installációs körére, míg a veterán Fernando Alonso a silverstone-i csapat közlése szerint erőforrás-hiba miatt nem is vehetett részt az első gyakorláson.

Fél óra után Leclerc volt a leggyorsabb 1:21,227-es körével, után kéttized alatti hátránnyal a két Red Bull, majd szűk fél másodperccel Hamilton – az 5. helyen álló Piastri lemaradása viszont már majdnem 1,2 másodperc volt.

Ekkor kerültek pályára első ízben a lágy gumik, George Russell tett próbát a pirosakkal. Az angol 1:22,117-tel nyitott a leglágyabb keveréken, kilenctizeddel volt lassabb Leclerc-nél, épp csak becsúszott Piastri elé.

Öt perccel később Verstappen már többet tudott kihozni a lágyakból, ő 1:20,908-cal az élre állt, miközben korábbi csapattársa, az immár a vadonatúj belépő Cadillacnél vezető Sergio Perez elhagyta a jobb oldali visszapillantóját.

Charles Leclerc goes to the top! 🔼 It's a 1:20.829 which is our new benchmark on the soft tyres 🛞#F1 #AusGP pic.twitter.com/09gc7VISl7 — Formula 1 (@F1) March 6, 2026

A piros jelölésű Pirellin Hadjar sorolt fel Verstappen mögé, de Leclerc mindkettőjüket megelőzte (1:20,829), Antonelli viszont Russellhez hasonlóan „lassú” volt a lágyakon, 5 ezreddel csapattársa mögé lépett a 6. helyre, Hamilton a 4. időt hozta, újra közel fél másodperc hátránnyal. A hétsezres bajnok később javított egy kicsit, de maradt a 4., miközben Verstappen 40 ezreddel megelőzte Leclerc-t.

Míg az említettek kint futották a gyors köröket, a címvédő Norris végleg kiszállt az autóból, az 1-es számot viselő McLaren már nem ment ki a garázsból, a sebességváltó szorult javításra.

Érdekes, hogy Perez „incidense” után néhány perccel csapattársa, Valtteri Bottas is azt jelentette a rádión, hogy kiesett a tükör a házából, csak nála a bal oldali darab rázódott ki. Ami az új csapat tempóját illeti, beszédes, hogy Perez a lágyakon épp csak 4 másodperc alatti lemaradással hozott kört – persze ez is sokkal jobb, mint az Aston Martin teljesítménye.

13 perccel a vége előtt Hamilton állt az élre, míg a Alex Albon alatt megadta magát a Williams, az FW48-asban a hidraulika szállt el. A kék autó a pálya szélén állt le, a tologatása idejére újra VSC-t rednelt el a versenyigazgatás.

🟡 VIRTUAL SAFETY CAR 🟡 Alex Albon stops out on track, with the team reporting a hydraulic issue over the radio #F1 #AusGP pic.twitter.com/em7Y9T4xmJ — Formula 1 (@F1) March 6, 2026

Nyolc és fél perc maradt, amikor újra szabad lett a pálya. Pereznek volt érdekes incidene, a 4-es kanyarban csúszott a bukótérbe, amikor a túl erős rekuperáció miatt a hátsó kerekei gyakorlatilag blokkoltak a kanyar bejáratánál. A mexikói folytatni tudta.

Getting in a spin! 😵‍💫 Checo Perez goes for a wild ride at Turn 4 💨#F1 #AusGP pic.twitter.com/AhYoh5xTv0 — Formula 1 (@F1) March 6, 2026

Az utolsó percekben néhányan még újból nekifutottak a lágyakon, Leclerc közel fél másodpercet adott Hamiltonnak, 1:20,267-tel vitte az év első szabadedzését. Összevetésképp: tavaly Lando Norris 1:17,252-vel zárta az első melbourne-i gyakorlást. Az első ötöt a két-két Ferrari és Red Bull, valamint – talán meglepetésre – a Racing Bulls-os újonc Lindblad adta, Piastri és a mercedesek csak mögötte sorakoztak. Meglepően jól szerepelt az Audi, mindkét versenyzőjük a top 10-ben zárt a csapat legelső szabadedzésén.

A gyakorlás rajtszimulációval zárult.

A hétvége magyar idő szerint hajnali 5-kor folytatódik a második szabadedzéssel.