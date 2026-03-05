A McLaren 2024-ben 25 év szünet után újra konstruktőri bajnoki címet szerzett, 2025-ben pedig a domináns autójával duplázott is, emellett a hibás stratégiai-taktikai döntésekkel együtt, végül csak 2 pontocskával, de bajnoki címig juttatta Lando Norrist is.

A wokingi csapat a nagy szabályváltozásokat hozó 2026-os év előszezoni tesztjein nem szerepelt kiemelkedően, ugyanakkor ha másnak nem is, a legjobbnak tartott Mercedes-erőforrásnak köszönhetően továbbra is ott van valahol az élmezőnyben.

A hétvégén következő Forma-1-es szezonnyitó, az Ausztrál Nagydíj csütörtöki médianapján a pilóták inkább csak óvatos bizakodással fogalmaztak a kilátásaikról:

„Eléggé optimista lennék, ha azt mondanám, hogy ugyanúgy teljesítünk majd, mint 12 hónappal ezelőtt. Úgy vélem, valahol elöl lehetünk, de a tesztelés alapján úgy tűnik, a Mercedes és a Ferrari előttünk járhat, és talán a Red Bull is. A tavalyihoz hasonló eredményekhez még fejlődnünk kellene” – mondta a 2025-ös szezonnyitót az esőben való kicsúszás miatt csak a 9. helyen záró, de a pontversenyt aztán 15 fordulón keresztül vezető hazai pilóta, Oscar Piastri, aki végül a 3. helyen zárt a bajnokságban.

A tavalyi melbourne-i győztes, egyben új világbajnok, Lando Norris is arról beszélt, hogy 2026-ban nem a McLaren az első erő, azonban hiszi, hogy ahogy pár évvel korábban, idén is sikerülhet nekik a nagy előrelépés:

„Nem gondolom, hogy hátrányból indulunk. Akkor sincs igazán hátrányban a csapat, ha csak a második, harmadik, negyedik erő, szerintem már innen is jó nekifutni. Az elmúlt idényekben nehezebb volt előrelépni, mi pedig akkor is bizonyítottuk, hogy képesek vagyunk erre, emellett úgy gondolom, hogy az idei igen hosszú idény lesz” – kezdte Lando Norris, utalva a 2024-es nagy formajavulásukra, és arra, hogy az új szabályok mellett nagyobb a fejlődési tér.

„Számomra a tavalyi év tanulsága az, hogy nem érdemes egy-két rossz futam, gyengébb idénykezdés után elkeseredni. Mindig lehetséges a visszakapaszkodás, ha az ember elég keményen dolgozik. Hiszem, hogy a csapat csapat képes erre, még akkor is, ha nem a legjobban kezdünk, hogy képesek leszünk hatékonyan fejleszteni, hogy az idény későbbi szakaszában is tudunk fordítani. De ha még jól is kezdünk, szerintem akkor is fejlődünk majd a szezon folytatásában, szóval semmiképp sem az első hétvége, az első fordulók határozzák meg az idei végeredményünket.”