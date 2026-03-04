Pénteken a szabadedzésekkel megkezdődik az új, izgalmasnak, kaotikusnak ígérkező, nagy szabályváltozásokat hozó 2026-os világbajnokság.

Új idény, újabb kvíz – szokásunkhoz híven F1-es tudáspróbát hozunk a hétvége előtt. Mivel a szezon újra a melbourne-i Ausztrál Nagydíjjal indul, az ottani versenyeket, történéseket illetően válaszolhatsz kérdéseinkre alább!

Ha korábbi, F1-es vagy akár autós kvízeinkre vagy kíváncsi, ide kattints, ha a 2026-os idény előtt tájékozódnál, a naptárról itt, a közvetítési időkről itt, a csapatokról itt, a pilótákról pedig ebben a cikkben olvashatsz!