Még az 1970-es években indult az aktuális Forma-1-es Monacói Nagydíjhoz kapcsolódó jótékonysági focimeccsek hagyománya, melyeken autóversenyzők csapnak más sportolókka, hírességekkel a gyepen.

Szerda este az idei kiadás is lezajlott a gálameccs a monte-carlói II. Lajos Stadionban, ahol a pilótaválogatottban (Nazionale Piloti) az F1-esek közül a williamses Carlos Sainz, az alpine-os Pierre Gasly és a Red Bull-os Isack Hadjar rúgta a bőrt, míg a helyi töltött tésztáról a barbagiuanról elnevezett monacói csapatot a 2002-ben Brazíliával világbajnoki címet nyert, 2005-ben Aranylabdát szerző Ronaldinho erősítette. Az utóbbi csapat győzött, 6–2-re verték meg a pilótákat.

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