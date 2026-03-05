A Ferrarihoz átszerződött Lewis Hamilton 2025-ben profi versenyzői karrierje legrosszabb idényét teljesítette, az egy szál kíni sprintes pole-ján és győzelmén kívül semmilyen, hétszeres világbajnokhoz méltó eredményt nem tudott felmutatni, a valóban számító vasárnapi nagydíjakon egyszer sem zárt a top 3-ban a vörös autó volánjánál.

Az immár 41 éves angol a tavalyi szezon végén már egészen kiábrándultan nyilatkozgatott, ám a téli elvonulás, valamint a biztató előszezoni teszteket követően feltöltődve, bizakodva áll az új idény elé, egyenesen a végső győzelmet, a nyolcadik bajnoki címet tűzte ki célul.

„Nagyszerű távot futottunk a teszteken, télen lenyűgöző munka zajlott a gyárban, ami meg is hozta a gyümölcsét. Sokat tanultunk az előző szezonból – hátrahagyjuk a rossz dolgokat, csak a jót visszük tovább, harcra készek vagyunk. Felkészültünk, tudjuk, mi a dolgunk. Persze azzal is tisztában vagyunk, milyen kihívást jelent az új szabályrendszer” – mondta a hétvégén következő szezonnyitó, az Ausztrál Nagydíj helyszínén csütörtökön a hétszeres világbajnok.

„Az idei célunk a győzelem. Persze mindenki, minden csapat ezért dolgozik. De ez a célunk, minden lehetőséget ki akarunk használni, az élen akarunk küzdeni, lehetőleg már az első fordulókon is” – folytatta.

„Biztosat persze nem tudunk, a Mercedes is nagyon gyorsnak tűnik, és azt gyanítom, még a Red Bull végső teljesítményét sem láttuk, szóval igazán érdekes lesz. Azt viszont biztosan tudom, hogy bárhogy is alakuljanak a dolgok, nagyon jó stáb áll mögöttem, mindenki fejét leszegve tör előre, mindenki arra koncentrál, hogy a maximumot hozzuk ki minden egyes hétvégéből” – állította az angol.

Hamilton a tavalyi elkedvetlenedésére is kitért:

„Több dolog volt a háttérben, de nagyon jót tett a szünet. A környezet, a körülöttem lévő emberek sokat számítottak. Nem vagyok elsőbálozó, de még így sem egyszerű fordítani. De mindig is úgy gondoltam, hogy fontos a pozitív hozzáállás, erre is koncentráltam a tél folyamán, különösen fontos volt az edzés, aminek már rögtön karácsony után nekiláttam. Az is fontos volt, hogy egyszerűen hiszek magamban, hogy mindenki másnál többet dolgozom, valamint hogy újra kiismertem önmagamat.”

„Egy időre szétestem, nem tudtam, ki is vagyok, de ennek vége, az az ember már nem jelenik mag újra. Pozitív hozzáállással tértem vissza, nagyszerűen érzem magam. A felkészülés, az edzés, a munkaközösség is nagyszerű. A csapaton belüli munka is sokkal simább, mint tavaly” – ecsetelte a változást a 2007 óta vezető angol.

Hamilton a fentiekkel együtt azért már a téli tesztek során panaszkodott arról, hogy a tavalyi, nem igazán kompatibilis versenymérnöke helyett 2026-ra nem kapott új állandó munkatársat, ahogy általában az új szabályrendszer sem tetszik neki, ráadásul állítása szerint mentális problémái is vannak, még ha a tüneteket és a rendellenesség valódi nevét (betűszavát) nem is sikerült egyeztetnie, persze a „különlegességért”, az „egyediségért” folyó közösségi médiás verseny korában ez cseppet sem meglepő, hiszen az angol az elmúlt évtizedben minden friss trendbe – akár lépéshátrányban – beszállt, akár táplálkozási, akár környezetvédelmi, akár (kizárólag USA-beli) társadalmi-politikai, akár egyéni jellemvonásokat illető témáról volt szó…