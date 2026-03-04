Nem csak mi, maga a Forma-1 is készül a 2026-os szezon elindulására. Az új évad előtt a kedvcsinálás legkülönfélébb formáit megragadta a sportág, ezek közül az egyik az volt, hogy a mezőny 22 pilótájával elmondattak egy-egy meglepő tényt magukról, melyet a rajongók talán nem tudnak róluk.

Voltak, akik komolyabban, mások lazábban vették a feladatot. Lewis Hamilton talán az előbbi táborba szeretett volna tartozni, ám a Ferrari hétszeres világbajnoka furcsa dolgokat állított.

A brit ugyanis elárulta, hogy ADHD-s, vagyis figyelemhiányos hiperaktivitás-zavarban szenved. Önmagában ezzel még nem is lenne semmi probléma, hiszen a példa jól mutathatja, hogy így is begyűjthet hét F1-es bajnoki címet az ember. Amikor azonban arról volt szó, hogy ez hogyan hat Hamilton életére, hamar kibújt a szög a zsákból: a pilóta aligha ADHD-s.

“Amikor belépek a szobámba otthon, minden könyvet tökéletesen a helyére rakok. Nagyon frusztrál, ha valami kilógót látok, például a lámpámat balra dőlni. Otthon körbejárok és mindent megigazítok, mielőtt leülök. Ezzel elmegy egy óra és olyankor vagyok úgy, hogy a fenébe, észre se vettem!” – fogalmazott a brit.

Hamilton ezzel nem az ADHD, hanem az OCD, vagyis a rögeszmés-kényszeres zavar tüneteit írta le tökéletesen. Ez egy olyan elmeállapot, amelyben újra és újra jelentkező kellemetlen képzetek vagy gondolatok mellett állandóan újra jelentkező késztetések vagy cselekedetek vannak jelen. Meghatározó jelentőségű, hogy ezek a gondolatok a beteg számára is idegenek, riasztóak, fenyegetőek, a cselekedetek pedig értelmetlenek, de a szorongás csökkentése érdekében muszáj folytatnia azokat.

A PlanetF1 szerint a Forma-1-es paddockban Andrea Stella, a McLaren csapatfőnöke az, aki híresen kényszeresen sorba rendezi a média által az asztalára rakott diktafonokat és telefonokat, mielőtt válaszol a kérdésekre.