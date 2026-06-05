Kevés balatoni történet indul ennyire erősen: adott egy legendás balatonfüredi borozó, az ikonikus velős pirítós születési helye, egy mindig jókedvű vendéglátós, és egy garázsban pihenő, pezsgő-arany metál Mercedes S-osztály.

A mára igencsak ritkának számító Mercedes-Benz W220 S500 Long 4Maticra az Oldtimer Automobil Kft talált rá. Valika neve sokaknak ismerős lehet Balatonfüredről: ő a 6 lépcsős, mésnéven Muskátli borozó üzemeltetője, és a helyi legendárium szerint az ikonikus velős pirítós megalkotója – ő volt az autó tulajdonosa.

A hosszított tengelytávú, ötliteres V8-as motorral szerelt, összkerekes, pezsgő-arany metál fényezésű S-osztály új korában valódi státuszszimbólum volt. A poszt állítása szerint autót újonnan a budapesti Kárpát utcai Mercedesnél vásárolták, első tulajdonosa pedig a Mammut bevásárlóközpont tulajdonosa volt, aki 2003 és 2007 között használta. Később a sajkaid Apáti Étterem tulajdonosához került, majd tőle vásárolta meg Valika élettársa.

Valika párjának halála után az autót annak három gyermeke örökölte, de a Mercedes továbbra is a hölgy használatában maradt.

„Tudod, apukám, egy 23 éves luxusautó fenntartása nem egy 69 éves fiatal hölgynek való, így inkább eladom, és megcsináltatom a cicijeim belőle!” – humorizált Valika.

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A Mercedes újkori ára a bejegyzés szerint 2003-ban 32 millió forint volt. Ez ma is komoly összeg, akkoriban viszont egészen más dimenziót jelentett. A posztban szereplő számítás alapján az akkori 88 753 forintos havi nettó átlagbérrel számolva körülbelül harminc év teljes keresete kellett volna hozzá, ha valaki közben semmi másra nem költ.

Az S500 Long felszereltsége is ennek megfelelő volt:

Az autóban 5,0 literes, 306 lóerős V8-as motor dolgozik, a kényelmet pedig többek között elektromosan állítható, programozható, perforált bőrülések, masszázsfunkció, ülésfűtés és ülésszellőztetés, négyzónás automata klíma, légrugózás, tetőablak, motoros naproló, tolatóradar, tempomat és xenon fényszóró szolgálja.

Az első tulajdonos egykori munkatársa szerint szinte minden akkor elérhető extrát megrendeltek az autóhoz. A beépített hűtőszekrény azonban kimaradt, mert túl sok helyet foglalt volna el a csomagtartóból.

A W220 nem lett akkora legenda, mint a bálna

A W220-as S-osztály a korábbi W140-es, vagyis a klasszikus „bálna” utódjaként érkezett. Formája sokkal karcsúbb, modernebb és kecsesebb volt, belül pedig könnyedebb, letisztultabb világot képviselt, mint robusztus elődje.

Mégsem lett belőle akkora legenda, mint a W140-ből. Ennek több oka is volt. A modern elektronikával, légrugózással és kényelmi rendszerekkel telepakolt W220 idősebb korára drágán fenntartható típussá vált. Emellett a rozsdásodásra való hajlam is sok példány életét megnehezítette.

A típus hazai megítélésén az sem segített, hogy a 2010-es évektől sok W220-as már lelakott, elhanyagolt állapotban, sokadik tulajdonosnál futott tovább. Egykor a nagyvállalkozók, politikusok és felsővezetők autója volt, később viszont sokan csak olcsón megvehető nagy Merciként tekintettek rá, a fenntartási költségekkel már kevésbé számolva.

Ettől értékes igazán ez a példány

A balatonfüredi S500-as éppen ezért érdekes. A poszt szerint az autó előélete új kora óta követhető, korábbi tulajdonosai ismertek, a karbantartását pedig nem hanyagolták el.

A Mercedes jelenleg 331 ezer kilométernél jár, de állapotát a bejegyzés szerint nem a kilométeróra állása határozza meg igazán, hanem az, hogy végig garázsban tartották, szervizelték és vigyáztak rá.

Ki járt ilyennel?

Például Pintér Sándor egyik hivatali autója is ilyen S-osztályos Mercedes volt, IMJ-001 rendszámmal.

Szintén W220-as S500-assal járt utolsó éveiben Zámbó Jimmy. A JIMMY-1 rendszámos Mercedes halála után fia, Krisztián révén került új tulajdonoshoz, később pedig Peter Srámek énekeshez, aki közismerten nagy Zámbó Jimmy-rajongó és tribute-előadó.

A balatonfüredi Mercedes új fejezet elé néz. Az új tulajdonos célja, hogy a több mint húszéves luxuslimuzin még hosszú évekig jó állapotban maradjon, és idővel akár OT-rendszámra is esélyes legyen.