Két igen jó állapotban lévő autó találtak hétvégén egy család háznál: a 1982-es Skoda 120L mindössze 20566 kilométert futott, a másik autó, az 1994-es Ford Escort 1.3 Alba pedig még ennél is kevesebbet, 4788 kilométert.

Az autókon még az eredeti gumiabroncsok vannak, esőt-havat nem láttak, végig fűtött garázsban álltak egy családi ház szuteréngarázsában – írja az oldtimer verdákkal foglalkozó Facebook-oldal.

Borbála néni, és fia Bálint, mesélte el az autók történetét, mivel tulajdonosuk sajnálatos módon nemrégiben elhunyt.

Az eredetileg harmonikán zenélő, majd később a jegybanknál dolgozó férj 1981-ben fizetett be a Merkurnál egy fehér Wartburgra, de arra három évet kellett volna várni. Mivel a férfi mindig is egy farmotoros VW Bogárra vágyott, a rendelést egy farmotoros Skoda 120L-re módosították, ami sokkal hamarabb, 1982-ben át is vehettek. A Merkur Vállalat Védgát utcai telephelyén a piros és sárga Skodák közül csak pár darab fehér autó érkezett, amelyet némi protekció és borravaló után át is vehettek TY-43-96 rendszámmal 1982.04.30-án.

A Skoda csak alkalmi használatú autó volt, télen és esőben nem ment, és külföldön sem jártak vele. Leghosszabb útját Mezőkövesd és Balaton között tette meg. A 42 éves autóban alig van több 20 ezer kilométernél. Muzeális minősítést 2014-ben kapott, akkor lett a GTS-673 rendszáma OT5399-re cserélve.

SKODA 120 A Škoda 1976-ban mutatta be 105/120-as sorozatát, és egészen 1990-ig gyártotta. Sikere azonban annyira váratlan volt, hogy kevesebb mint másfél évtized alatt kétmilliónál is több példányt készítettek belőle. A KGST-nosztalgia egykori ékköve manapság komoly értékkel is bírhat, mint azt egy 2021-es vezető anyagunkban felelevenítettük.

A Ford Escort 1.3 Alba még ennél is eseménytelenebb életet élt: 1994.11.15-én vásárolták a Ford Budaörsnél 1.581.000.- forintért, és az EVW-853 rendszámot kapta. A kötelező szervizeken és a műszaki vizsgákon kívül nem nagyon hagyta el a csepeli ház garázsát. Az órája 4788 km-en áll, ami az eredeti futást mutatja, gyakorlatilag új az autó. Szervizkönyvében az első kötelező szervizen kívül nincs több bejegyzés.

A motorterében az alkatrészeken rajta vannak az összeszerelési MEO-s papírcímkék és szintén a gyárban felszerelt gumikon áll. Jogosan merül fel a kérdés, hogy miért kellett a Ford a családfőnek a Skoda mellé? „Műtárgynak, úri passziónak” – mesélte nevetve a feleség. „Ha ritkàn autóba ült, akkor is a Skodát választotta, a Fordot általában egy sofőr vitte el műszakira vagy olajcserére, amelyekről minden számla szépen meg van őrizve. Nyaralni talán kétszer mentünk el vele, külföldön ez az autónk sem járt soha” – mesélte Bori néni.

A két autó állapotát és futásteljesítményét figyelembe véve, múzeumba illő darabok.