Ha volt a 90-es években álomautó, akkor az a Mercedes-Benz új S-osztálya volt. A W140 kódjelű modell hamar megkapta a bálna becenevet méretei miatt, és mint egy valódi bálnának, ennek is nagy szíve volt: kaphatott hat- vagy nyolchengeres, illetve V12-es motort is az orrába 1991 áprilisa és 1998 szeptembere között.

A több mint öt méter hosszú luxusautó nem csak itthon lépett kultikus státuszba. Bulgáriában a Vilner tuningműhely döntött úgy nemrég, hogy a hatalom és a méltóság egykori szimbólumát kezelésbe veszik, és három évtizeddel később is ezekhez méltóan jelenhessen meg az utakon. Bevallottan próbáltak úgy hozzányúlni az autóhoz, hogy megőrizze klasszikus, időtlen értékeit, de közben azért legyen valamennyire mai is az eredmény.

A legjelentősebb változások a beltérben történtek, melynek minden négyzetcentiméterén új a borítás – vegyesen bőr és Alcantara, barn red árnyalatú vörös színben. Utóbbiból a tetőkárpitra és az oszlopokra jutott leginkább, az ülések, a kormány, a műszerfal vagy épp a napellenző bőrhuzatot kapott. Nem teljes azonban az összkép, ha nem emlékezünk meg a fekete berakásokról. Ezek kovácsolt karbonból készültek, ami kifejezetten modern anyag, és napjaink csúcsmodelljei is ritkán alkalmazzák még.

A bolgár srácok az utolsó részletekre is odafigyeltek, még az olyan apróságokat is bőrbe csomagolták, mint az ülésállító mechanika környéke, mely egyébként műanyagból volt. Az ülések dombornyomott mintája is kézzel készült.

Hogy mi minden történt kívül, arról nem ejtett sok szót a tuningműhely, de az egyedik felnik jól látszanak, ahogy az ültetés is az S 600 L-en. A fehér bálnában igazi luxusautóhoz méltóan nagy szív dobog: arról nincs infó, hogy a V12-est megpiszkálták-e, de a 6 literes erőforrásra akkor sem lehetne panasz, ha “csak” a gyári 394 lóerős teljesítményre képes. Ezzel is 6,3-6,5 másodperc alatt képes álló helyzetből 100 km/óráig gyorsulni, végsebessége 250 km/óra.